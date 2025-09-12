Кемерон Діас помітили на рідкісній прогулянці з донькою (фото)

53-річна американська акторка Кемерон Діас насолодилася рідкісною прогулянкою в Нью-Йорку зі своєю донькою Реддікс. Зірку фільму "Ангели Чарлі" помітили, як вона гуляла поруч із 5-річною спадкоємицею, коли та каталася на самокаті.

Related video

Діас одяглася повсякденно для прогулянки: джинси, джинсова куртка, біла сорочка та білі кросівки. Її світле волосся було зібране в неохайний пучок, а аксесуаром стала коричнева сумка через плече. Про це пише Page Six.

Реддікс тим часом була одягнена в білу сукню з баскою, прикрашену різнокольоровими кошенятами, рожеві легінси, вкриті червоною полуницею, та фіолетові кросівки.

Кемерон Діас з донькою Фото: Backgrid

Дівчинка також носила яскраво-рожевий шолом на голові для своєї безпеки під час поїздки на самокаті.

Кемерон Діас з донькою Фото: Backgrid

Діти Кемерон Діас

Зірка фільму "Маска" виховує Реддікс та однорічного сина Кардинала з чоловіком Бенджі Медденом. Пара одружилася у 2015 році та тримає своє особисте життя подалі від уваги публіки.

"Я одна з тих мам, які жертвують стилем заради комфорту. Практично 90% свого дня я проводжу з дітьми на підлозі. На щастя, у нашому будинку дуже чисто. У нас сувора політика — не носити взуття в будинку", — казала акторка.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, акторка звернулася до терапевта після народження другої дитини