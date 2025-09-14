"Будто живешь на курорте": семья бросила все в Британии и нашла свою идеальную страну

Семья уехала из Великобритании ради райского уголка с бассейнами за треть стоимости. Кейли Холл и ее муж Кэв Холл с тремя детьми покинули свой дом в Геббурне в марте и не планируют возвращаться, ведь не чувствовали себя там в безопасности.

Женщина говорит, что ее семья сбежала из Великобритании в Малайзию из-за чувства опасности. Она даже запретила своим детям играть на улице из-за стремительного роста преступности. Об этом пишет The Sun.

Сбежали из Великобритании

Более того, семья считает, что обычные школы не готовят детей к современной жизни и являются "устаревшими".

Мать троих детей сказала, что ей "надоело" платить дорогую ипотеку. 37-летняя Кейли рассказала, что они провели два месяца в Испании в марте и планировали переехать на Ближний Восток, но остановились на Малайзии, потому что там дешевле.

Семья Кейли Холл Фото: The Sun

Дом стал "петлей на шее"

Женщина, которая раньше работала в сфере продаж, сейчас проводит целые дни дома, обучая своих детей, Пиппу, Фредди и Ронни. А ее муж, бывший ипотечный консультант Кэв, теперь руководит собственным бизнесом по продажам и маркетингу удаленно.

"Нам просто надоело платить за ипотеку, обоим работать полный рабочий день, дети ходят в школу, и мы никогда их не видим. В выходные вы на самом деле не проводите качественное время вместе, потому что вы истощены. Нам надоело, что все наши деньги тратятся на дом, который нам на самом деле не интересен. То, что начиналось как постоянный дом, превратилось в петлю на шее", — призналась многодетная мама.

Семья Кейли Холл Фото: The Sun

В их районе также началось достаточно большое количество преступлений, случайные нападения на людей.

"Мы решили, что хотим лучшей погоды, более дешевой жизни и более безопасной жизни", — отметила Кейли Холл.

Кейли Холл с семьей Фото: The Sun

Идеальная страна

Кейли сказала, что аренда в Малайзии намного дешевле, чем ее ипотека в Великобритании, и что семья будет использовать свою квартиру как базу, пока они также будут путешествовать.

Она надеется, что в следующий раз семья поедет в Сингапур или Японию.

Кейли сказала: "Это все для наших детей, мы делаем это для того, чтобы они имели лучшую жизнь и получили больше возможностей".

Их ипотека и машина в Великобритании стоили где-то 2500 фунтов стерлингов в месяц (почти 140 тысяч грн). А новая трехкомнатная квартира в Малайзии, которая полностью меблирована, стоит 700 фунтов стерлингов со всеми счетами (почти 40 тысяч грн).

"Здесь есть частный кинотеатр, боулинг, два бассейна, это невероятно. Ощущение, будто живешь на курорте, но это повседневная жизнь. Это класс", — сказала женщина.

