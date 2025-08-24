Семейка перебралась в "сарай на колесах" и проживает там свою лучшую жизнь (фото)

Женщина, которую зовут Кармс, вместе с семьей переехала из города в отдаленную шотландскую ферму. Семья полностью перешла на автономное обеспечение: использует генератор для электричества, солнечные панели и большой резервуар для воды.

Related video

Мать двоих детей, которая перебралась в сельскую местность, рассказывает о мотивах такого решения в социальных сетях. Она переехала из муниципального района в Блэкпуле в сельскую местность, потому что хотела лучшей жизни для детей.

Кармс с партнером Кираном и младшей дочерью живут в одном большом караване, а старшая дочь — в другом, расположенном рядом. Женщина говорит, что весомую роль сыграл ее муж, ведь именно он все обустроил.

Автономное обеспечение

Семья полностью перешла на автономное обеспечение: использует генератор для электричества, солнечные панели и большой резервуар для воды. На ферме они держат овец, свиней и собак.

"Вот так мы живем — автономно. Прекрасная сельскую местность, где мои дети могут играть и быть в безопасности. И у меня есть животные", — рассказала мама в пижаме, демонстрируя свои владения.

Кармс с партнером Кираном и младшей дочерью живут в одном большом караване, а старшая дочь — в другом Фото: TikTok

Несмотря на сложности такого образа жизни, семья остается в восторге от перемен. "Все это очень красиво. Конечно, это тяжелая работа. Но мы просто в восторге от этого", — подчеркнула Кармс.

Что пишут зрители?

Ее видео собрало более 11 тысяч просмотров и вызвало бурную реакцию пользователей.

"Я бы очень хотел жить в сельской местности, всего наилучшего вам", — написал один из комментаторов. Другие поддержали решение семьи: "Полностью вас не осуждаю. Хотел бы, чтобы мой партнер был готов к такому. Желаю всего наилучшего", "Я — шотландец, отличный выбор — ваши дети получат прекрасное образование, удачи".

Другие подобные истории

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Супруги учителей из Киева переехали в село и взялись за ремонт старого дома, принадлежавшего предкам. Последние два года Владислав работал учителем в Кагарлыке, а София — в Великой Дымерке.

В Великобритании пара, обновляя дом в Тортевале на острове Гернси, случайно наткнулась на подземный бункер времен Второй мировой войны.

А в Черкасской области Руслан Хлебко вместе с женой решили восстановить старый сельский дом. Супруги делают ремонт собственноручно и регулярно делятся процессом и результатами в своем TikTok.