Сімейка перебралась у "сарай на колесах" й проживає там своє найкраще життя (фото)

Жінка, яку звуть Кармс, разом з родиною переїхала з міста у віддалену шотландську ферму. Сім'я повністю перейшла на автономне забезпечення: використовує генератор для електрики, сонячні панелі та великий резервуар для води.

Related video

Мати двох дітей, яка перебралась у сільську місцевість, розповідає про мотиви такого рішення в соціальних мережах. Вона переїхала з муніципального району в Блекпулі у сільську місцевість, бо хотіла кращого життя для дітей.

Кармс з партнером Кіраном та молодшою дочкою живуть в одному великому каравані, а старша дочка – в іншому, розташованому поруч. Жінка каже, що вагому роль зіграв її чоловік, адже самі він все облаштував.

Автономне забезпечення

Сім'я повністю перейшла на автономне забезпечення: використовує генератор для електрики, сонячні панелі та великий резервуар для води. На фермі вони тримають овець, свиней та собак.

"Ось так ми живемо — автономно. Прекрасна сільську місцевість, де мої діти можуть гратися та бути в безпеці. І в мене є тварини", — розповіла мама в пижамі, демонструючи свої володіння.

Кармс з партнером Кіраном та молодшою дочкою живуть в одному великому каравані, а старша дочка – в іншому Фото: TikTok

Попри складнощі такого способу життя, родина залишається в захваті від змін. "Все це дуже красиво. Звісно, це важка робота. Але ми просто в захваті від цього", — підкреслила Кармс.

Що пишуть глядачі?

Її відео зібрало понад 11 тисяч переглядів і викликало бурхливу реакцію користувачів.

"Я б дуже хотів жити в сільській місцевості, всього найкращого вам", — написав один з коментаторів. Інші підтримали рішення родини: "Повністю вас не засуджую. Хотів би, щоб мій партнер був готовий до такого. Бажаю всього найкращого", "Я — шотландець, чудовий вибір — ваші діти здобудуть прекрасну освіту, удачі".

Інші подібні історії

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Подружжя вчителів із Києва переїхало до села та взялося за ремонт старої хати, що належала предкам. Останні два роки Владислав працював учителем у Кагарлику, а Софія — у Великій Димерці.

У Великій Британії пара, оновлюючи будинок у Тортевалі на острові Гернсі, випадково натрапила на підземний бункер часів Другої світової війни.

А на Черкащині Руслан Хлєбко разом із дружиною вирішили відновити стару сільську оселю. Подружжя робить ремонт власноруч і регулярно ділиться процесом та результатами у своєму TikTok.