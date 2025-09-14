"Ніби живеш на курорті": родина кинула все в Британії та знайшла свою ідеальну країну

Родина виїхала з Великої Британії заради райського куточка з басейнами за третину вартості. Кейлі Голл та її чоловік Кев Голл з трьома дітьми покинули свій дім у Геббурні в березні та не планують повертатися, адже не відчували себе там у безпеці.

Жінка каже, що її родина втекла з Великої Британії до Малайзії через почуття небезпеки. Вона навіть заборонила своїм дітям гратися на вулиці через стрімке зростання злочинності. Про це пише The Sun.

Втекли з Великої Британії

Ба більше, родина вважає, що звичайні школи не готують дітей до сучасного життя і є "застарілими".

Мати трьох дітей сказала, що їй "набридло" платити дорогу іпотеку. 37-річна Кейлі розповіла, що вони провели два місяці в Іспанії в березні та планували переїхати на Близький Схід, але зупинилися на Малайзії, бо там дешевше.

Родина Кейлі Голл Фото: The Sun

Будинок став "петлею на шиї"

Жінка, яка раніше працювала у сфері продажів, зараз проводить цілі дні вдома, навчаючи своїх дітей, Піппу, Фредді та Ронні. А її чоловік, колишній іпотечний консультант Кев, тепер керує власним бізнесом з продажу та маркетингу віддалено.

"Нам просто набридло платити за іпотеку, обом працювати повний робочий день, діти ходять до школи, і ми ніколи їх не бачимо. У вихідні ви насправді не проводите якісний час разом, бо ви виснажені. Нам набридло, що всі наші гроші витрачаються на будинок, який нам насправді не цікавий. Те, що починалося як постійний дім, перетворилося на петлю на шиї", — зізналася багатодітна мама.

Родина Кейлі Голл Фото: The Sun

У їхньому районі також почалася досить велика кількість злочинів, випадкові напади на людей.

"Ми вирішили, що хочемо кращої погоди, дешевшого життя та безпечнішого життя", — наголосила Кейлі Голл.

Кейлі Голл з сімʼєю Фото: The Sun

Ідеальна країна

Кейлі сказала, що оренда в Малайзії набагато дешевша, ніж її іпотека у Великій Британії, і що сім'я використовуватиме свою квартиру як базу, поки вони також подорожуватимуть.

Вона сподівається, що наступного разу сім'я поїде до Сінгапуру чи Японії.

Кейлі сказала: "Це все для наших дітей, ми робимо це для того, щоб вони мали краще життя та отримали більше можливостей".

Їхня іпотека та машина у Великій Британії коштували десь 2500 фунтів стерлінгів на місяць (майже 140 тисяч грн). А нова трикімнатна квартира в Малайзії, яка повністю мебльована, коштує 700 фунтів стерлінгів зі всіма рахунками (майже 40 тисяч грн).

"Тут є приватний кінотеатр, боулінг, два басейни, це неймовірно. Відчуття, ніби живеш на курорті, але це повсякденне життя. Це клас", — сказала жінка.

