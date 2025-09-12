"Дочка, где ты есть": сеть рассмешил сбой в Viber, из-за чего девушка получила сообщение от Зеленского

В сети набрал популярность шуточный случай с переселенкой из Украины, которая получила сообщение в Viber, якобы от президента Владимира Зеленского. Впоследствии выяснилось, что это произошел технический сбой в приложении.

Украинский контент-мейкер Татьяна Зубенко рассказала об инциденте в Threads 11 сентября. Она показала скриншот со смартфона, где было два уведомления от имени Зеленского: одно — с официального аккаунта, другое — обычное сообщение со словами: "Дочка, где ты есть? У тебя все хорошо?"

По словам девушки, в Viber произошел сбой, который и создал такую комичную ситуацию. На самом деле сообщение "Зеленского" написала ее мама.

Девушке якобы написал президент Зеленский Фото: Threads

Реакции людей на сообщения от Зеленского

Сообщение за сутки собрало более 8 тысяч лайков и более 400 репостов, а в комментариях украинцы активно шутят по этому поводу.

На сообщение даже отреагировала компания "Киевстар", которая написала: "Ого, а что же вы сразу не сказали?"

В частности, люди писали следующее:

"Потому что для господина президента мы все, как дети";

"Что родители только не сделают, чтобы дети быстро ответили";

"Хочет мобилизовать";

"Мне так когда-то папа написал с аватаркой парня, который ухаживал за мной. Я едва водой не подавилась от такого глюка".

