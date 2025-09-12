"Доця, де ти є": мережу розсмішив збій у Viber, через що дівчина отримала повідомлення від Зеленського

У мережі набрав популярності жартівливий випадок із переселенкою з України, яка отримала повідомлення у Viber, нібито від президента Володимира Зеленського. Згодом з’ясувалося, що це стався технічний збій у додатку.

Українська контент-мейкерка Тетяна Зубенко розповіла про інцидент у Threads 11 вересня. Вона показала скриншот зі смартфона, де було два сповіщення від імені Зеленського: одне — з офіційного акаунту, інше — звичайне повідомлення зі словами: "Доця, де ти є? У тебе все добре?"

За словами дівчини, у Viber відбувся збій, який і створив таку комічну ситуацію. Насправді повідомлення "Зеленського" написала її мама.

Дівчині нібито написав президент Зеленський Фото: Threads

Реакції людей на повідомлення від Зеленського

Допис за добу зібрав понад 8 тисяч вподобайок та більше 400 репостів, а в коментарях українці активно жартують з цього приводу.

На допис навіть відреагувала компанія "Київстар", яка написала: "Ого, а що ж ви одразу не сказали?"

Зокрема, люди писали таке:

"Бо для пана президента ми всі, як діти";

"Що батьки тільки не зроблять, щоб діти швидко відповіли";

"Хоче мобілізувати";

"Мені так колись тато написав з аватаркою хлопця, що залицявся до мене. Я ледь водою не вдавилась від такого глюку".

