"Твой папа — принц": 25-летний парень неожиданно узнал, что его отец брат короля Бельгии

В Бельгии подтвердили слухи, которые годами обсуждали в СМИ: младший брат короля Филиппа, принц Лоран, признал своего внебрачного сына. 25-летний Клеман Ванденкерков рассказал в документальном фильме, как узнал правду о своем происхождении.

Клеман Ванденкерков, которому сегодня 25 лет, признался, что был шокирован, когда мать рассказала ему, что его отец — принц Лоран, младший брат короля Бельгии Филиппа. "Твой папа — принц. Твой папа — это он", — такими словами женщина открыла сыну правду, пишет Daily Mail.

Парень узнал, что его отец принц

В новом документальном фильме бельгийского телеканала VTM Клеман вспомнил, что после этих слов его первой мыслью было: "Если он принц, то кто я? Мой дядя — король Бельгии!"

Принц Лоран подтвердил информацию официальным заявлением: "Этим сообщением я признаю, что являюсь биологическим отцом Клемана Ванденкеркова. Мы откровенно говорили об этом последние годы. Это решение — результат взаимной договоренности. Прошу относиться к этой теме с уважением, я больше не буду давать объяснений".

Мать Клемана — известная в 1980-х поп-певица Венди Ван Вантен. Она признала, что была "наивной", когда надеялась скрыть происхождение сына. В СМИ отмечают, что сходство между Клеманом и принцем Лораном очевидно, а само имя парня намекало на связь с резиденцией принца в Терверене — Villa Clémentine.

Принцесса Клэр и принц Лорен Фото: GettyImages

Сам Клеман рассказал, что момент первого контакта с отцом стал для него очень эмоциональным: "Мне дали номер. Я позвонил — и звонил настоящий телефон принца. У меня сердце выпрыгивало из груди".

Несмотря на годы неопределенности, мужчина заявил, что не держит зла ни на мать, ни на отца: "Мы все люди. Никто не сделал ничего плохого. Я просто хочу жить нормальной жизнью".

Эксперты добавляют, что слухи об отцовстве Лорана ходили давно, но королевский двор в Брюсселе избегал публичного признания из-за внутренних конфликтов. В то же время линия наследования бельгийского престола остается неизменной.

