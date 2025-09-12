"Твій тато — принц": 25-річний хлопець неочікувано дізнався, що його батько брат короля Бельгії

У Бельгії підтвердили чутки, які роками обговорювали в ЗМІ: молодший брат короля Філіпа, принц Лоран, визнав свого позашлюбного сина. 25-річний Клеман Ванденкерков розповів у документальному фільмі, як дізнався правду про своє походження.

Клеман Ванденкерков, якому сьогодні 25 років, зізнався, що був шокований, коли мати розповіла йому, що його батько — принц Лоран, молодший брат короля Бельгії Філіпа. "Твій тато — принц. Твій тато — це він", — такими словами жінка відкрила синові правду, пише Daily Mail.

У новому документальному фільмі бельгійського телеканалу VTM Клеман згадав, що після цих слів його першою думкою було: "Якщо він принц, то хто я? Мій дядько — король Бельгії!"

Принц Лоран підтвердив інформацію офіційною заявою: "Цим повідомленням я визнаю, що є біологічним батьком Клемана Ванденкеркова. Ми відверто говорили про це останні роки. Це рішення — результат взаємної домовленості. Прошу ставитися до цієї теми з повагою, я більше не даватиму пояснень".

Мати Клемана — відома у 1980-х попспівачка Венді Ван Вантен. Вона визнала, що була "наївною", коли сподівалася приховати походження сина. У ЗМІ зазначають, що схожість між Клеманом і принцом Лораном очевидна, а саме ім’я хлопця натякало на зв'язок із резиденцією принца у Терверені — Villa Clémentine.

Сам Клеман розповів, що момент першого контакту з батьком став для нього дуже емоційним: "Мені дали номер. Я подзвонив — і дзвонив справжній телефон принца. У мене серце вистрибувало з грудей".

Попри роки невизначеності, чоловік заявив, що не тримає зла ні на матір, ні на батька: "Ми всі люди. Ніхто не зробив нічого поганого. Я просто хочу жити нормальним життям".

Експерти додають, що чутки про батьківство Лорана ширилися давно, але королівський двір у Брюсселі уникав публічного визнання через внутрішні конфлікти. Водночас лінія спадкування бельгійського престолу залишається незмінною.

