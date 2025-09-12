Скандальный блогер Денчик Лысый роскошно отпраздновал свадьбу (фото)

Украинский блогер Денис Поветкин, известный в сети как Денчик Лысый, на днях женился на своей возлюбленной Рите Борзиковой. Празднование прошло на Львовщине и длилось два дня, соединив роскошь, юмор и благотворительность.

Церемония состоялась в комплексе Edem Resort Medical & SPA недалеко от Львова. В начале вечера гостям показали эффектный розыгрыш: "Денчик" якобы прилетел на дроне, но аппарат упал в воду. Впоследствии выяснилось, что это была лишь инсценировка — настоящее появление жениха состоялось на BMW. О событиях, которые произошли на праздновании, стало известно из видео в соцсетях, в частности, TikTok.

Свадьба Денчика Лысого

Невесту к алтарю вел ее отец. Первый день праздника отличался изысканным декором в черных и бордовых оттенках с большим количеством цветов и зелени.

Среди гостей были известные инфлюенсеры, в частности Юлия Верба и Стася Макеева. Молодоженам дарили дорогие подарки — от двух автомобилей до гидроцикла. Сам Денис подготовил для жены еще одну машину, которую пока не презентовал публике.

Юлия Верба и Стася Макеева Фото: Instagram

Развлекали гостей Верка Сердючка и молдавский артист Дан Балан.

Фото: TikTok Фото: TikTok Фото: TikTok

Несмотря на масштабность события, блогер подчеркнул, что расходы на свадьбу не превысили сумм, которые он ранее направлял на благотворительность. Во время празднования удалось собрать дополнительные средства для армии: на аукционе получили 12 тысяч долларов, на которые приобрели две машины для ВСУ, а дрон, упавший в водоем, отремонтируют и передадут военным.

Фото: Instagram Фото: Instagram Фото: Instagram Фото: Instagram Фото: Instagram Фото: Instagram

Второй день свадьбы прошел в национальном стиле — молодожены и гости были в вышиванках, а само событие снова состоялось недалеко от Львова.

