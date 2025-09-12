Скандальный блогер Денчик Лысый роскошно отпраздновал свадьбу (фото)
Украинский блогер Денис Поветкин, известный в сети как Денчик Лысый, на днях женился на своей возлюбленной Рите Борзиковой. Празднование прошло на Львовщине и длилось два дня, соединив роскошь, юмор и благотворительность.
Церемония состоялась в комплексе Edem Resort Medical & SPA недалеко от Львова. В начале вечера гостям показали эффектный розыгрыш: "Денчик" якобы прилетел на дроне, но аппарат упал в воду. Впоследствии выяснилось, что это была лишь инсценировка — настоящее появление жениха состоялось на BMW. О событиях, которые произошли на праздновании, стало известно из видео в соцсетях, в частности, TikTok.
Невесту к алтарю вел ее отец. Первый день праздника отличался изысканным декором в черных и бордовых оттенках с большим количеством цветов и зелени.
Среди гостей были известные инфлюенсеры, в частности Юлия Верба и Стася Макеева. Молодоженам дарили дорогие подарки — от двух автомобилей до гидроцикла. Сам Денис подготовил для жены еще одну машину, которую пока не презентовал публике.
Развлекали гостей Верка Сердючка и молдавский артист Дан Балан.
Несмотря на масштабность события, блогер подчеркнул, что расходы на свадьбу не превысили сумм, которые он ранее направлял на благотворительность. Во время празднования удалось собрать дополнительные средства для армии: на аукционе получили 12 тысяч долларов, на которые приобрели две машины для ВСУ, а дрон, упавший в водоем, отремонтируют и передадут военным.
Второй день свадьбы прошел в национальном стиле — молодожены и гости были в вышиванках, а само событие снова состоялось недалеко от Львова.
