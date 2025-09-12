Скандальний блогер Денчик Лисий розкішно відсвяткував весілля (фото)
Український блогер Денис Повєткін, відомий у мережі як Денчик Лисий, днями одружився зі своєю коханою Ритою Борзіковою. Святкування пройшло на Львівщині й тривало два дні, поєднавши розкіш, гумор та доброчинність.
Церемонія відбулася у комплексі Edem Resort Medical & SPA неподалік Львова. На початку вечора гостям показали ефектний розіграш: "Денчик" нібито прилетів на дроні, але апарат впав у воду. Згодом з’ясувалося, що це була лише інсценізація — справжня поява нареченого відбулася на BMW. Про події, які відбулися на святкуванні, стало відомо із відео в соцмережах, зокрема, TikTok.
Весілля Денчика Лисого
Наречену до вівтаря вів її батько. Перший день свята вирізнявся вишуканим декором у чорних та бордових відтінках з великою кількістю квітів і зелені.
Серед гостей були відомі інфлюенсери, зокрема Юлія Верба та Стася Макєєва. Молодятам дарували дорогі подарунки — від двох автомобілів до гідроцикла. Сам Денис підготував для дружини ще одну машину, яку поки не презентував публіці.
Розважали гостей Вєрка Сердючка та молдавський артист Дан Балан.
Попри масштабність події, блогер наголосив, що витрати на весілля не перевищили сум, які він раніше спрямовував на благодійність. Під час святкування вдалося зібрати додаткові кошти для армії: на аукціоні отримали 12 тисяч доларів, на які придбали дві автівки для ЗСУ, а дрон, що впав у водойму, відремонтують і передадуть військовим.
Другий день весілля пройшов у національному стилі — молодята та гості були у вишиванках, а сама подія знову відбулася неподалік Львова.
