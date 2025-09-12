Скандальний блогер Денчик Лисий розкішно відсвяткував весілля (фото)

Український блогер Денис Повєткін, відомий у мережі як Денчик Лисий, днями одружився зі своєю коханою Ритою Борзіковою. Святкування пройшло на Львівщині й тривало два дні, поєднавши розкіш, гумор та доброчинність.

Related video

Церемонія відбулася у комплексі Edem Resort Medical & SPA неподалік Львова. На початку вечора гостям показали ефектний розіграш: "Денчик" нібито прилетів на дроні, але апарат впав у воду. Згодом з’ясувалося, що це була лише інсценізація — справжня поява нареченого відбулася на BMW. Про події, які відбулися на святкуванні, стало відомо із відео в соцмережах, зокрема, TikTok.

Весілля Денчика Лисого

Наречену до вівтаря вів її батько. Перший день свята вирізнявся вишуканим декором у чорних та бордових відтінках з великою кількістю квітів і зелені.

Серед гостей були відомі інфлюенсери, зокрема Юлія Верба та Стася Макєєва. Молодятам дарували дорогі подарунки — від двох автомобілів до гідроцикла. Сам Денис підготував для дружини ще одну машину, яку поки не презентував публіці.

Юлія Верба та Стася Макєєва Фото: Instagram

Розважали гостей Вєрка Сердючка та молдавський артист Дан Балан.

Фото: TikTok Фото: TikTok Фото: TikTok

Попри масштабність події, блогер наголосив, що витрати на весілля не перевищили сум, які він раніше спрямовував на благодійність. Під час святкування вдалося зібрати додаткові кошти для армії: на аукціоні отримали 12 тисяч доларів, на які придбали дві автівки для ЗСУ, а дрон, що впав у водойму, відремонтують і передадуть військовим.

Фото: Instagram Фото: Instagram Фото: Instagram Фото: Instagram Фото: Instagram Фото: Instagram

Другий день весілля пройшов у національному стилі — молодята та гості були у вишиванках, а сама подія знову відбулася неподалік Львова.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Скандальний блогер Денис Повєткін раніше натякав, що покинув Україну.

Син Шварценеггера таємно одружився. Святкова церемонія пройшла в колі найближчих людей.

Крім того, популярний український блогер Пустовіт вдруге одружився.