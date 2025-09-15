"Столько слез": легкоатлетка Марина Бех-Романчук ждет первенца (видео)

30-летняя украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук вскоре впервые станет мамой. Титулованная спортсменка призналась, что этот путь был нелегким.

Чемпионка Европы и призерша чемпионата мира в тройном прыжке выложила трогательное видео на своей странице в Instagram, в котором сообщила о беременности.

Марина Бех-Романчук беременна

"1+1=3. Столько слез, врачей и усилий, но мы верили и мечтали. Когда показалось, что весь мир разрушен и в нашей жизни не осталось ничего прекрасного, мы через несколько дней узнаем о тебе. Этот путь был тяжелым, но мы с нетерпением ждем нашего ангелочка", — написала Марина.

Отметим, что мужем спортсменки является двукратный призер Олимпийских игр в плавании Михаил Романчук. Они женаты 7 лет, а 9 — находятся в отношениях.

Марина Бех-Романчук с мужем Фото: Instagram.com/marynabekh

В комментариях пару поздравили коллеги по спорту и поклонники:

"Чувствовала, что так и будет. Поздравления. Это прекрасно".

"Это лучшие новости. Поздравляем и ждем вместе с вами".

"Боже! Какая новость".

Впоследствии Марина вышла в сторис и поблагодарила за поддержку. Она отметила, что именно поэтому почти не комментировала скандал с антидопинговым тестом. Она пыталась сохранять спокойствие и не нервничать в важный период.

