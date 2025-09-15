"Стільки сліз": легкоатлетка Марина Бех-Романчук чекає на первістка (відео)

30-річна українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук незабаром уперше стане мамою. Титулована спортсменка зізналася, що цей шлях був нелегким.

Чемпіонка Європи та срібна призерка чемпіонату світу в потрійному стрибку виклала зворушливе відео на своїй сторінці в Instagram, у якому повідомила про вагітність.

Марина Бех-Романчук вагітна

"1+1=3. Стільки сліз, лікарів і зусиль, але ми вірили і мріяли. Коли здалося, що весь світ зруйнований і в нашому житті не залишилося нічого прекрасного, ми через кілька днів дізнаємося про тебе. Цей шлях був важким, але ми з нетерпінням чекаємо на наше янголятко", — написала Марина.

Зазначимо, що чоловіком спортсменки є дворазовий призер Олімпійських ігор у плаванні Михайло Романчук. Вони одружені 7 років, а 9 —перебувають у стосунках.

Марина Бех-Романчук з чоловіком Фото: Instagram.com/marynabekh

У коментарях пару привітали колеги по спорту та прихильники:

"Відчувала, що так і буде. Вітання. Це прекрасно".

"Це найкращі новини. Вітаємо і чекаємо разом з вами".

"Боже!!! Яка новина".

Згодом Марина вийшла в сторіс та подякувала за підтримку. Вона наголосила, що саме через це майже не коментувала скандал з антидопінговим тестом. Вона намагалася зберігати спокій та не нервувати у важливий період.

