"Сорвался с цепи": звезда "Лиги смеха" изменял жене (фото)

Украинский комик Александр Степаненко честно рассказал, как изменял жене Насте в начале их отношений. Женщина узнала о неверности мужа как раз, когда была беременна.

Related video

Актер в интервью Славе Демину вспомнил свои первые отношения с девушкой по имени Катя, которые длились семь с половиной лет. После них комик встретил свою жену Настю, которой в начале романа изменил.

Звезда "Лиги смеха" считает, что так произошло из-за короткого промежутка между долгими серьезными отношениями и встречей с Настей, поскольку он не успел "нагуляться". По словам Александра, из-за работы в сфере юмора к нему всегда было активное внимание девушек.

"Много есть девушек, которые позволяют себе немного больше. И у нас конфликты. Я должна давать людям энергию: на корпоративах, выступлениях или где угодно. Были случаи. Я очень сожалею. Единственное, что мне надо было сделать — не столько КВН того времени, а сколько нагуляться просто. С 19 до 26 лет (был в первых отношениях, — Ред.), потом был год погулять, потому что я сразу встретил Настю. Я был семь с половиной лет верным", — сказал актер.

Александр Степаненко с женой Фото: Instagram

Это произошло 12 лет назад, когда жена Степаненко была беременна первенцем. Из-за этого уровень доверия женщины к мужу сильно упал.

"В начале отношений я вел себя не очень, я изменял. И она узнала об этом, когда была беременна. Очень сожалею. Она меня очень любила. А я сорвался с цепи. Сейчас понимаю, что очень плохо поступил. Это повлияло на наши отношения", — добавил юморист.

Степаненко отметил, что сейчас делает все возможное, чтобы сохранить отношения с любимой. А во время первой беременности именно родители убедили Настю остаться с отцом ее ребенка.

Александр Степаненко с женой Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Бывшая жена Виктора Розового Ольга Мерзликина после нарушения им договора о неразглашении показала доказательства его измен во время брака.

Валерий Харчишин прокомментировал слухи о романе с журналисткой Яниной Соколовой.

Кроме того, Алена Мозговая рассказала, что ее брак с Александром Пономаревым закончился из-за физического насилия.