"Зірвався з ланцюга": зірка "Ліги сміху" зраджував дружину (фото)

Український комік Олександр Степаненко чесно розповів, як зраджував дружину Настю на початку їхніх стосунків. Жінка дізналася про невірність чоловіка якраз, коли була вагітна.

Актор в інтервʼю Славі Дьоміну пригадав свої перші стосунки з дівчиною на імʼя Катя, які тривали сім з половиною років. Після них комік зустрів свою дружину Настю, якій на початку роману зрадив.

Зірка "Ліги сміху" вважає, що так сталося через короткий проміжок між довгими серйозними стосунками та зустріччю з Настею, оскільки він не встиг "нагулятися". За словами Олександра, через роботу у сфері гумору до нього завжди була активна увага дівчат.

"Багато є дівчат, які дозволяють собі трохи більше. І у нас конфлікти. Я мушу давати людям енергію: на корпоративах, виступах чи будь-де. Були випадки. Я дуже шкодую. Єдине, що мені треба було зробити — не стільки КВК того часу, а скільки нагулятися просто. З 19 до 26 років (був у перших стосунках, — Ред.), потім був рік погуляти, бо я одразу зустрів Настю. Я був сім з половиною років вірним", — сказав актор.

Це сталося 12 років тому, коли дружина Степаненка була вагітна первістком. Через це рівень довіри жінки до чоловіка сильно впав.

"На початку стосунків я вів себе не дуже, я зраджував. І вона дізналася про це, коли була вагітна. Дуже шкодую. Вона мене дуже любила. А я зірвався з ланцюга. Зараз розумію, що дуже погано вчинив. Це вплинуло на наші стосунки", — додав гуморист.

Степаненко наголосив, що наразі робить усе можливе, аби зберегти стосунки з коханою. А під час першої вагітності саме батьки переконали Настю залишитися з батьком її дитини.

