Хиты сезона: 7 моделей обуви, которые в тренде осенью 2025 года (фото)

Осень этого года предлагает не только смелые модные эксперименты, но и практичные варианты для ежедневного использования. Теперь стильные образы можно создавать без дискомфорта: дизайнеры предлагают обувь, которая сочетает трендовость и удобство.

Эксперты предлагают не только эффектные и смелые модели обуви, но и более практичные варианты для ежедневного использования. Если высокие сапоги или модели с раздельным носком подходят для создания драматических образов, то в повседневности тренд набирает комфортная обувь, которую одинаково удобно носить и в городе, и на работе, пишет Real Simple.

Трендовая обувь 2025: какую выбрать

Пенни-лоферы

Классические лоферы с перемычкой снова в тренде.

"Эта обувь выглядит элегантно с джинсами или брюками, добавляя опрятности без потери комфорта. Их выбирают Хейли Бибер и Кендалл Дженнер", — объясняет стилист Синтия Кеннеди.

Пенни-лоферы Фото: GettyImages

Дерби-балетки

Модели с плоской подошвой и шнуровкой уже стали выбором многих модниц. Дизайнер Жанетт Юэн советует сочетать их с тонкими носками, носить как в повседневном стиле, так и для офисных образов.

Дерби-балетки Фото: Gettyimages

Балетки с украшениями

Балетки в стиле Мэри Джейн с декоративными камнями добавляют образу роскоши без каблуков. "Их носят звезды вроде Дуа Липы. Эта обувь позволяет совместить комфорт с изысканностью", — говорит модный эксперт Дон Руссо.

Балетки с украшениями Фото: Gettyimages

Кроссовки в естественных тонах

Бежевые, коричневые и молочные оттенки в кроссовках стали символом "тихой роскоши". Такие модели универсальны: их можно надевать и с платьем-комбинацией и жакетом, и с джинсами и тренчем.

Кроссовки Фото: Gettyimages

Палубные туфли

Эта обувь на резиновой подошве с характерными шнуровками снова в моде. На подиумах Miu Miu ее сочетают с широкими джинсами, свитерами и тренчами.

Палубные туфли Фото: Gettyimages

Ровные сапоги для верховой езды

Классические сапоги до колена без каблука вернули Hermes и Tory Burch. Они подчеркивают нынешний тренд на удобство, универсальность и легкий оттенок западного стиля.

Сапоги Фото: Gettyimages

Клоги с меховой подкладкой

Комфортные сабо на деревянной подошве в этом сезоне получили новую жизнь благодаря мягкой меховой подкладке.

"Они сочетают в себе домашний уют и стиль скандинавского минимализма", — отмечает Кеннеди.

Клоги Фото: Gettyimages

