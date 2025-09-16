Підтримайте нас RU
Стиль життя

Хіти сезону: 7 моделей взуття, які у тренді восени 2025 року (фото)

Трендові чоботи для верхової їзди
Трендове взуття 2025 року | Фото: Vogue

Осінь цього року пропонує не лише сміливі модні експерименти, а й практичні варіанти для щоденного використання. Тепер стильні образи можна створювати без дискомфорту: дизайнери пропонують взуття, яке поєднує трендовість і зручність.

Експерти пропонують не лише ефектні й сміливі моделі взуття, а й більш практичні варіанти для щоденного використання. Якщо високі чоботи чи моделі з роздільним носком підходять для створення драматичних образів, то у повсякденні тренд набирає комфортне взуття, яке однаково зручно носити й у місті, й на роботі, пише Real Simple.

Трендове взуття 2025: яке обрати

Пенні-лофери

Класичні лофери з перемичкою знову у тренді.

"Це взуття виглядає елегантно з джинсами чи брюками, додаючи охайності без втрати комфорту. Їх обирають Гейлі Бібер та Кендалл Дженнер", – пояснює стилістка Синтія Кеннеді.

трендові лофери
Пенні-лофери
Фото: GettyImages

Дербі-балетки

Моделі з пласкою підошвою та шнурівкою вже стали вибором багатьох модниць. Дизайнерка Жанетт Юен радить поєднувати їх із тонкими шкарпетками, носити як у повсякденному стилі, так і для офісних образів.

модні дербі
Дербі-балетки
Фото: Gettyimages

Балетки з прикрасами

Балетки у стилі Мері Джейн із декоративними камінцями додають образу розкоші без підборів. "Їх носять зірки на кшталт Дуа Ліпи. Це взуття дозволяє поєднати комфорт із вишуканістю", – каже модна експертка Дон Руссо.

Модні балетки
Балетки з прикрасами
Фото: Gettyimages

Кросівки у природних тонах

Бежеві, коричневі та молочні відтінки в кросівках стали символом "тихої розкоші". Такі моделі універсальні: їх можна вдягати і з сукнею-комбінацією та жакетом, і з джинсами та тренчем.

трендові кросівки
Кросівки
Фото: Gettyimages

Палубні туфлі

Це взуття на гумовій підошві з характерними шнурівками знову у моді. На подіумах Miu Miu його поєднують із широкими джинсами, светрами та тренчами.

модні туфлі
Палубні туфлі
Фото: Gettyimages

Рівні чоботи для верхової їзди

Класичні чоботи до коліна без підборів повернули Hermes та Tory Burch. Вони підкреслюють нинішній тренд на зручність, універсальність і легкий відтінок західного стилю.

трендові чоботи
Чоботи
Фото: Gettyimages

Клоги з хутряною підкладкою

Комфортні сабо на дерев’яній підошві цього сезону отримали нове життя завдяки м’якій хутряній підкладці.

"Вони поєднують у собі домашній затишок і стиль скандинавського мінімалізму", – зазначає Кеннеді.

модне взуття
Клоги
Фото: Gettyimages

