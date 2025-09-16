Хіти сезону: 7 моделей взуття, які у тренді восени 2025 року (фото)
Осінь цього року пропонує не лише сміливі модні експерименти, а й практичні варіанти для щоденного використання. Тепер стильні образи можна створювати без дискомфорту: дизайнери пропонують взуття, яке поєднує трендовість і зручність.
Експерти пропонують не лише ефектні й сміливі моделі взуття, а й більш практичні варіанти для щоденного використання. Якщо високі чоботи чи моделі з роздільним носком підходять для створення драматичних образів, то у повсякденні тренд набирає комфортне взуття, яке однаково зручно носити й у місті, й на роботі, пише Real Simple.
Трендове взуття 2025: яке обрати
Пенні-лофери
Класичні лофери з перемичкою знову у тренді.
"Це взуття виглядає елегантно з джинсами чи брюками, додаючи охайності без втрати комфорту. Їх обирають Гейлі Бібер та Кендалл Дженнер", – пояснює стилістка Синтія Кеннеді.
Дербі-балетки
Моделі з пласкою підошвою та шнурівкою вже стали вибором багатьох модниць. Дизайнерка Жанетт Юен радить поєднувати їх із тонкими шкарпетками, носити як у повсякденному стилі, так і для офісних образів.
Балетки з прикрасами
Балетки у стилі Мері Джейн із декоративними камінцями додають образу розкоші без підборів. "Їх носять зірки на кшталт Дуа Ліпи. Це взуття дозволяє поєднати комфорт із вишуканістю", – каже модна експертка Дон Руссо.
Кросівки у природних тонах
Бежеві, коричневі та молочні відтінки в кросівках стали символом "тихої розкоші". Такі моделі універсальні: їх можна вдягати і з сукнею-комбінацією та жакетом, і з джинсами та тренчем.
Палубні туфлі
Це взуття на гумовій підошві з характерними шнурівками знову у моді. На подіумах Miu Miu його поєднують із широкими джинсами, светрами та тренчами.
Рівні чоботи для верхової їзди
Класичні чоботи до коліна без підборів повернули Hermes та Tory Burch. Вони підкреслюють нинішній тренд на зручність, універсальність і легкий відтінок західного стилю.
Клоги з хутряною підкладкою
Комфортні сабо на дерев’яній підошві цього сезону отримали нове життя завдяки м’якій хутряній підкладці.
"Вони поєднують у собі домашній затишок і стиль скандинавського мінімалізму", – зазначає Кеннеді.
