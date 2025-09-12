Чорні джинси знову у тренді: які фасони обирають зірки

Чорні джинси знову повертаються в модні тренди та стають універсальною базою для будь-якого гардероба. Зірки на кшталт Кендалл Дженнер, Дакоти Джонсон і Зої Кравіц доводять, що цей елемент одягу підходить як для повсякденних образів, так і для стильних виходів.

Модні експерти наголошують, що у гардеробі завжди мають бути речі, які не втрачають актуальності. Серед них — тренч, біла сорочка та, звісно, джинси. Цієї осені головним мастхевом стають саме чорні джинси, які вже обрали для себе світові зірки, пише Vogue.

Світові зірки обирають чорні джинси

Супермодель Кендалл Дженнер часто виходить у світ у прямих джинсах з ефектом "washed black", поєднуючи їх із простою білою футболкою. Її колега Дакота Джонсон надає перевагу більш розслабленому силуету bootcut у зістареному чорному відтінку, комбінуючи з шкіряними жакетами та прозорими топами. А, наприклад, Зоі Кравіц відома своєю любов’ю до низької посадки та вільних моделей у глибокому чорному кольорі, що додає образам автентичності у стилі Нью-Йорка.

Джинси від бренду Zara Фото: Zara

Як стилізувати чорні джинси

Чорні джинси універсальні: в теплу пору вони вдало поєднуються з майками й шльопанцями, а в прохолодні дні — з кашеміровими светрами та лоферами. Моделі варіюються від широких та "скінні" до офісних зі стрілками чи barrel-leg із виразним сучасним кроєм.

Тож саме зараз — вдалий момент оновити гардероб класичною парою чорних джинсів, які залишаються стильним вибором у будь-який сезон.

