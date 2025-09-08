Білі джинси – головний тренд осені: як і з чим носити

Білі та молочні джинси знову у центрі модних тенденцій. Стилісти радять не ховати їх до шафи після літа, адже саме восени вони виглядають найбільш виграшно і додають образу витонченості.

Білі, екрю чи кремові джинси дедалі частіше називають головною альтернативою класичним чорним штанам у сезоні осінь-зима. Якщо влітку вони виглядають буденно, то з настанням вересня й жовтня стають особливо стильними та універсальними, пише DailyMail.

Білі джинси в моді

Модні експерти пропонують поєднувати екрю-джинси з сорочками оверсайз та блейзерами, шкіряними чи замшевими куртками, або ж із светрами теплих відтінків – від кремового й коричневого до темно-синього та оливкового. Для вечірніх виходів можна додати акцентний кардиган лимонного чи бежевого кольору з мінімалістичними прикрасами та елегантним взуттям на невисоких підборах.

Мода 1990-х теж повертається – образ у стилі Каролін Бессетт-Кеннеді з білими джинсами, темним светром і класичними туфлями вже в тренді. У колекціях мас-маркету теж легко знайти такі моделі: від прямих широких до "барельних" (із м’якою лінією від стегон до щиколотки), які роблять силует більш витонченим.

Джинси від H&M Фото: H&M

У M&S та Zara пропонують кілька відтінків і фасонів білих джинсів – від високої талії та широких штанин до більш структурованих моделей. Стилісти радять уникати занадто вузьких фасонів і обирати крої з невеликою жорсткістю, що виглядають сучасно та елегантно.

Модні аналітики додають: якщо чорні штани асоціюються з минулим, то екрю та білі джинси – символ сучасності та експериментів із кольорами. Вони створюють ефект розкоші без зайвих зусиль і чудово вписуються в повсякденний гардероб.

