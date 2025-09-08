Белые джинсы — главный тренд осени: как и с чем носить

Белые и молочные джинсы снова в центре модных тенденций. Стилисты советуют не прятать их в шкаф после лета, ведь именно осенью они выглядят наиболее выигрышно и добавляют образу утонченности.

Related video

Белые, экрю или кремовые джинсы все чаще называют главной альтернативой классическим черным брюкам в сезоне осень-зима. Если летом они выглядят буднично, то с наступлением сентября и октября становятся особенно стильными и универсальными, пишет DailyMail.

Белые джинсы в моде

Модные эксперты предлагают сочетать экрю-джинсы с рубашками оверсайз и блейзерами, кожаными или замшевыми куртками, или же со свитерами теплых оттенков — от кремового и коричневого до темно-синего и оливкового. Для вечерних выходов можно добавить акцентный кардиган лимонного или бежевого цвета с минималистичными украшениями и элегантной обувью на невысоком каблуке.

Мода 1990-х тоже возвращается — образ в стиле Каролин Бессетт-Кеннеди с белыми джинсами, темным свитером и классическими туфлями уже в тренде. В коллекциях масс-маркета тоже легко найти такие модели: от прямых широких до "барельных" (с мягкой линией от бедер до щиколотки), которые делают силуэт более изящным.

Джинсы от H&M Фото: H&M

В M&S и Zara предлагают несколько оттенков и фасонов белых джинсов — от высокой талии и широких штанин до более структурированных моделей. Стилисты советуют избегать слишком узких фасонов и выбирать крои с небольшой жесткостью, которые выглядят современно и элегантно.

Модные аналитики добавляют: если черные брюки ассоциируются с прошлым, то экрю и белые джинсы — символ современности и экспериментов с цветами. Они создают эффект роскоши без лишних усилий и прекрасно вписываются в повседневный гардероб.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Фокус писал, что добавить в свой гардероб, чтобы быть стильными.