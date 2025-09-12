Черные джинсы снова в тренде: какие фасоны выбирают звезды

Черные джинсы снова возвращаются в модные тренды и становятся универсальной базой для любого гардероба. Звезды вроде Кендалл Дженнер, Дакоты Джонсон и Зои Кравиц доказывают, что этот элемент одежды подходит как для повседневных образов, так и для стильных выходов.

Модные эксперты отмечают, что в гардеробе всегда должны быть вещи, которые не теряют актуальности. Среди них — тренч, белая рубашка и, конечно, джинсы. Этой осенью главным мастхэвом становятся именно черные джинсы, которые уже выбрали для себя мировые звезды, пишет Vogue.

Мировые звезды выбирают черные джинсы

Супермодель Кендалл Дженнер часто выходит в свет в прямых джинсах с эффектом "washed black", сочетая их с простой белой футболкой. Ее коллега Дакота Джонсон предпочитает более расслабленный силуэт bootcut в состаренном черном оттенке, комбинируя с кожаными жакетами и прозрачными топами. А, например, Зои Кравиц известна своей любовью к низкой посадке и свободным моделям в глубоком черном цвете, что добавляет образам аутентичности в стиле Нью-Йорка.

Джинсы от бренда Zara Фото: Zara

Как стилизовать черные джинсы как стилизовать черные джинсы

Черные джинсы универсальны: в теплое время они удачно сочетаются с майками и шлепанцами, а в прохладные дни — с кашемировыми свитерами и лоферами. Модели варьируются от широких и "скинни" до офисных со стрелками или barrel-leg с выразительным современным кроем.

Поэтому именно сейчас — удачный момент обновить гардероб классической парой черных джинсов, которые остаются стильным выбором в любой сезон.

