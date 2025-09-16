Самые модные ткани и цвета осени 2025 года: что одевают иконы стиля (фото)

Осень-зима 2025/26 обещает быть богатой на текстуры и эксперименты с тканями. Модный гид Italtex Women's Fashion Trends представил ключевые направления сезона: от цветовых решений до новых способов обработки и комбинирования материалов.

В центре внимания трендов — палитра и фактуры, которые сочетают классическое и современное. В коллекциях сезона будут доминировать теплые оттенки, инновационные решения для денима и металлизированные акценты, которые сияют, пишет Fashion Network.

Теплый беж

Натуральные бежевые тона создают ощущение уюта в жаккардовых вязаных тканях с тональными сочетаниями. Классика приобретает новое звучание: габардин в сочетании с трикотажем в коричневых флористических узорах, полосатые фактуры из переработанной шерсти и нейлона и легкие клетчатые вариации на твиле и крепе. Шерстяной газ — еще одна из ключевых тканей в этой гамме.

Бежевый в тренде

Индиговое настроение

Джинс остается вне времени, однако получает современную интерпретацию. Среди решений — шерстяной габардин индиго для последующей "стирки", морщинистые клетки с сочетанием синего и нейтральных оттенков, а также стрейчевые ткани с эффектом "пескоструя". Прозрачные индиговые джерси гармонично сочетаются с объемными жаккардами и переработанным хлопком из джинсовых отходов.

Индиго

Серебряные акценты

Металлизированные детали становятся особенно заметными. Серебристые люрексовые нити на сером меланже с фиолетовым отливом украшают жаккардовые ткани, а легкие блузы с серебряными полосками выглядят празднично и современно. Металлический блеск также прослеживается в твидовых текстурах, блестящем хлопке и свитерах с добавлением серебряных нитей.

Серебряные цвета

Таким образом, мода нового сезона сочетает комфорт и роскошь, оттенки природы и футуристический блеск, даря дизайнерам множество идей для создания уникальных коллекций.

