Наймодніші тканини й кольори осені 2025 року: що одягають ікони стилю (фото)

Осінь-зима 2025/26 обіцяє бути багатою на текстури та експерименти з тканинами. Модний гід Italtex Women’s Fashion Trends представив ключові напрями сезону: від кольорових рішень до нових способів обробки та комбінування матеріалів.

Related video

У центрі уваги трендів – палітра та фактури, які поєднують класичне й сучасне. У колекціях сезону домінуватимуть теплі відтінки, інноваційні рішення для деніму та металізовані акценти, які сяють, пише Fashion Network.

Теплий беж

Натуральні бежеві тони створюють відчуття затишку в жакардових в’язаних тканинах із тональними поєднаннями. Класика набуває нового звучання: габардин у поєднанні з трикотажем у коричневих флористичних візерунках, смугасті фактури з переробленої вовни й нейлону та легкі картаті варіації на твілі й крепі. Вовняний газ – ще одна з ключових тканин у цій гамі.

Бежевий в тренді

Індиговий настрій

Джинс залишається поза часом, проте отримує сучасну інтерпретацію. Серед рішень – вовняний габардин індиго для подальшого "випрання", зморшкуваті клітинки з поєднанням синього та нейтральних відтінків, а також стрейчеві тканини з ефектом "піскострую". Прозорі індигові джерсі гармонійно поєднуються з об’ємними жакардами та переробленою бавовною з джинсових відходів.

Індиго

Срібні акценти

Металізовані деталі стають особливо помітними. Сріблясті люрексові нитки на сірому меланжі з фіолетовим відливом прикрашають жакардові тканини, а легкі блузи з срібними смужками виглядають святково й сучасно. Металевий блиск також простежується у твідових текстурах, блискучій бавовні та светрах із додаванням срібних ниток.

Срібні кольори

Таким чином, мода нового сезону поєднує комфорт і розкіш, відтінки природи та футуристичний блиск, даруючи дизайнерам безліч ідей для створення унікальних колекцій.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про:

7 моделей взуття, які у тренді восени 2025 року.

Чорні джинси знову повертаються в модні тренди та стають універсальною базою для будь-якого гардероба.

Крім того, стилісти радять не ховати білі джинси до шафи після літа, адже саме восени вони виглядають найбільш виграшно і додають образу витонченості.