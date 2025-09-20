Высокое качество жизни: лучшие 10 стран для выхода на пенсию в 2025 году

Все больше людей в мире стремятся выйти на пенсию за границу в поисках другого способа и более низкой стоимости жизни. Десятки стран даже имеют официальную программу выдачи пенсионных виз.

В этом году Global Citizen Solutions опубликовала свой Глобальный отчет о выходе на пенсию за 2025 год, в котором было оценено 44 программы пассивного дохода и пенсионных виз. Об этом пишет CNBC.

В отчете рассмотрено 20 целевых показателей, сгруппированных в шесть субиндексов: процедура, гражданство и мобильность, экономика, оптимизация налогообложения, качество жизни, а также безопасность и интеграция. Каждой стране была дана оценка из 100.

США не попали в список, но в отчете было обнаружено, что многие страны, входящие в первую десятку, расположены в Америке и Европе.

"Америка доминирует по доступности пенсионных виз для цифровых кочевников, а затем Европа. У них очень высокое качество жизни, которое выше среднего", — рассказывает Лаура Мадрид Сарторетто.

Это не случайно, ведь одной из мотиваций людей, которые решают переехать за границу, является поиск места, где они будут иметь лучшее качество жизни.

Среди других факторов, которые пенсионеры учитывают, планируя переезд за границу, Мадрид Сарторетто добавляет: "люди ищут места, которые являются политически стабильными и безопасными, когда хотят выйти на пенсию за границу. Другим важным аспектом в Европе является здравоохранение. Большинство стран Европы имеют сочетание надежных государственных систем здравоохранения и доступных вариантов частного медицинского обслуживания".

Португалия является страной №1 для выхода на пенсию за границу в 2025 году

Общий балл: 92,61

Португалия признана лучшей страной для выхода на пенсию за границу. Эта европейская страна предлагает гражданам стран, не входящих в ЕС, визу D7, которая позволяет тем, кто имеет стабильный пассивный доход, такой как пенсии или доход от аренды, выйти на пенсию.

Португалия является страной №1 для выхода на пенсию за границу в 2025 году Фото: Pixabay

Португалия является самой безопасной страной в Европе, если посмотреть на Всемирный индекс мира. Это одна из самых востребованных стран в Европе для выхода на пенсию.

Чтобы подать заявку на эту визу, вам понадобится минимальный доход в размере 870 евро. После получения первоначального вида на жительство и проживания в Португалии не менее пяти лет вы имеете право подать заявку на постоянное проживание или гражданство.

Португалия также известна своей программой "золотых виз". Она позволяет гражданам стран, не входящих в ЕС, получить гражданство или вид на жительство в стране за счет инвестиций, не включающих недвижимость.

10 лучших стран для выхода на пенсию за границу в 2025 году

Португалия. Маврикий. Испания. Уругвай. Австрия. Италия. Словения. Мальта. Латвия. Чили.

Расположенный в Африке, Маврикий занял второе место среди лучших стран для выхода на пенсию за границу с оценкой 89,24.

"Маврикий имеет очень надежную процедуру. Она быстрая, прозрачная и одна из стран, которая имеет лучшие варианты для оптимизации налогообложения. Люди, которые не хотят иметь никаких финансовых рисков при переезде за границу со своими пенсиями, выбирают такие страны, как Маврикий, поскольку там нет всемирной налоговой системы", — говорит Мадрид Сарторетто.

Маврикий предлагает пенсионерам-негражданам старше 50 лет вид на жительство на 10 лет. Вы должны иметь ежемесячный доход в размере 2000 или 24 000 долларов США в год. По истечении 10-летнего периода вы имеете право продлить вид на жительство еще на 10 лет.

