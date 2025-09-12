94-летняя украинская бабушка продает цветы на улице, чтобы свести концы с концами (видео)

Вера Сергеевна как участница Второй мировой войны некоторое время получала от государства помощь и выплаты, но уже лет пять как финансирование прекратилось. Несмотря на почтенный возраст, теперь она вынуждена заботиться о себе сама.

Пенсионерку с букетами цветов заметили на улицах Белой Церкви, что в Киевской области. Всего за одни сутки это видео собрало почти тридцать тысяч лайков, множество комментариев, репостов и других реакций от неравнодушных зрителей. Подробнее об истории женщины, — узнавал в материале Фокуса.

"Надо купить дрова для лежанки, надо заплатить. Порезанные, готовые будут стоить двадцать тысяч за машину. Очень дорого, а что я сделаю?" — разводит руками Вера Сергеевна, одетая в безрукавку, серую юбочку и платочек.

Отвечая на вопрос о том, на что она тратит заработанные деньги, бабушка ответила, что не может себе позволить купить даже кусок сала: "Потому что дорого. Мясо тоже дорого".

Вынуждена зарабатывать

Женщине приходится заботиться о заработке, чтобы свести концы с концами, несмотря на то, что сил почти нет.

"Бывает, что голова болит. Руки болят. Ноги болят. А что сделаешь? Надо идти и продать, чтобы были деньги, чтобы купить дров, а тогда все", — добавляет долгожительница.

Ребята купили у бабушки все цветы Фото: YouTube

Вера Сергеевна призналась, что в город женщина добирается пешком — с кравчучкой, на которую опирается, чтобы по дороге не упасть.

Блогер решил купить у бабушки все цветы, чтобы она могла пойти домой и хотя бы один день отдохнуть. "Вы что, ребята! Спасибо, здоровья вам! Спасибо, дети. Дай вам бог здоровья", — сказала пенсионерка сквозь слезы.

