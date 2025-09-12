94-річна українська бабуся продає квіти на вулиці, щоб звести кінці з кінцями (відео)

Віра Сергіївна як учасниця Другої світової війни певний час отримувала від держави допомогу та виплати, але уже років п’ять як фінансування припинилося. Попри поважний вік, тепер вона змушена дбати про себе сама.

Пенсіонерку з букетами квітів помітили на вулицях Білої Церкви, що у Київській області. Всього за одну добу це відео зібрало майже тридцять тисяч вподобайок, безліч коментарів, репостів та інших реакцій від небайдужих глядачів. Детальніше про історію жінки, — дізнавався в матеріалі Фокусу.

"Треба купити дрова до лежанки, треба заплатить. Порізані, готові будуть коштувати двадцять тисяч за машину. Дуже дорого, а що я зроблю?" — розводить руками Віра Сергіївна, одягнена у безрукавку, сіру спідничку та хусточку.

Відповідаючи на запитання про те, на що вона витрачає зароблені гроші, бабуся відповіла, що не може собі дозволити купити навіть шматок сала: "Бо дорого. М'ясо також дорого".

Змушена заробляти

Жінці доводиться дбати про заробіток, щоб звести кінці з кінцями, попри те, що сил майже немає.

"Буває, що голова болить. Руки болять. Ноги болять. А що зробиш? Треба йти і продать, щоб були гроші, щоб купити дров, а тоді все", — додає довгожителька.

Хлопці купили в бабусі всі квіти Фото: YouTube

Віра Сергіївна зізналась, що до міста жінка добирається пішки — з кравчучкою, на яку спирається, щоб дорогою не впасти.

Блогер вирішив купити у бабусі всі квіти, щоб вона могла піти додому й хоча б один день відпочити. "Ви що, хлопці! Дякую, здоров’я вам! Дякую, діти. Дай вам бог здоров’я", — сказала пенсіонерка крізь сльози.

