У них паніка: українець заявив, що у Польщі через ймовірну війну скасовують ремонти

Атака російських безпілотників по Польщі викликала хвилю занепокоєння. Український блогер описав в TikTok настрої поляків. Водночас люди у коментарях продовжують жартувати над цією ситуацією.

Блогер з нікнеймом andrii_tsiuman9 поділився у своєму відео спостереженнями про атмосферу, яка зараз панує у Польщі. За його словами, все частіше лунають тривожні розмови, а люди починають скасовувати свої плани на майбутнє. Про це він розповів у ролику в TikTok.

Він зазначив, що одразу кілька клієнтів відмовилися від раніше запланованих ремонтів, бо не впевнені, чи залишаться у країні. На заправках помітні черги, дехто говорить про збори тривожних рюкзаків та можливий виїзд.

Зокрема, блогер звернувся до українців у Польщі з питанням: чи готові вони рушити далі, чи залишатимуться там, де вже облаштували своє життя.

Реакції людей

Користувачі в коментарях не стали відповідати на питання блогера, а більшість написали іронічні жарти про поляків:

"Харків прийме біженців з Польщі";

"Поляки повтікають, а українці залишаться"

"Поляки в Німеччину бігти будуть";

"Київ згоден навчити, як жити при війні";

"Ми ремонти робимо на четвертий рік війни";

"Та чого вони, хай ще походять, помітингують, а то вони люблять кричати "Польща для поляків".

Російські дрони атакували Польщу

ППО Польщі та союзників у ніч на 10 вересня попередньо збила над країною чотири російських безпілотники. Всього польський повітряний простір порушили 19 дронів, більшість з яких прилетіли з Білорусі.

Польща просить застосувати статтю 4 договору Північноатлантичного альянсу (НАТО) і веде з союзниками постійні консультації щодо посилення протиповітряної оборони.

