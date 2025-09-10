У них паніка: українець заявив, що у Польщі через ймовірну війну скасовують ремонти
Атака російських безпілотників по Польщі викликала хвилю занепокоєння. Український блогер описав в TikTok настрої поляків. Водночас люди у коментарях продовжують жартувати над цією ситуацією.
Блогер з нікнеймом andrii_tsiuman9 поділився у своєму відео спостереженнями про атмосферу, яка зараз панує у Польщі. За його словами, все частіше лунають тривожні розмови, а люди починають скасовувати свої плани на майбутнє. Про це він розповів у ролику в TikTok.
Він зазначив, що одразу кілька клієнтів відмовилися від раніше запланованих ремонтів, бо не впевнені, чи залишаться у країні. На заправках помітні черги, дехто говорить про збори тривожних рюкзаків та можливий виїзд.
Зокрема, блогер звернувся до українців у Польщі з питанням: чи готові вони рушити далі, чи залишатимуться там, де вже облаштували своє життя.
Реакції людей
Користувачі в коментарях не стали відповідати на питання блогера, а більшість написали іронічні жарти про поляків:
- "Харків прийме біженців з Польщі";
- "Поляки повтікають, а українці залишаться"
- "Поляки в Німеччину бігти будуть";
- "Київ згоден навчити, як жити при війні";
- "Ми ремонти робимо на четвертий рік війни";
- "Та чого вони, хай ще походять, помітингують, а то вони люблять кричати "Польща для поляків".
Російські дрони атакували Польщу
ППО Польщі та союзників у ніч на 10 вересня попередньо збила над країною чотири російських безпілотники. Всього польський повітряний простір порушили 19 дронів, більшість з яких прилетіли з Білорусі.
Польща просить застосувати статтю 4 договору Північноатлантичного альянсу (НАТО) і веде з союзниками постійні консультації щодо посилення протиповітряної оборони.
