У них паника: украинец заявил, что в Польше из-за вероятной войны отменяют ремонты

Атака российских беспилотников по Польше вызвала волну беспокойства. Украинский блогер описал в TikTok настроения поляков. В то же время люди в комментариях продолжают шутить над этой ситуацией.

Блогер с никнеймом andrii_tsiuman9 поделился в своем видео наблюдениями об атмосфере, которая сейчас царит в Польше. По его словам, все чаще звучат тревожные разговоры, а люди начинают отменять свои планы на будущее. Об этом он рассказал в ролике в TikTok.

Он отметил, что сразу несколько клиентов отказались от ранее запланированных ремонтов, потому что не уверены, останутся ли в стране. На заправках заметны очереди, некоторые говорят о сборе тревожных рюкзаков и возможном выезде.

В частности, блогер обратился к украинцам в Польше с вопросом: готовы ли они двинуться дальше, или будут оставаться там, где уже обустроили свою жизнь.

Реакции людей

Пользователи в комментариях не стали отвечать на вопросы блогера, а большинство написали ироничные шутки о поляках:

"Харьков примет беженцев из Польши";

"Поляки убегут, а украинцы останутся"

"Поляки в Германию бежать будут";

"Киев согласен научить, как жить при войне";

"Мы ремонты делаем на четвертый год войны";

"Да чего они, пусть еще походят, помитингуют, а то они любят кричать "Польша для поляков".

Российские дроны атаковали Польшу

ПВО Польши и союзников в ночь на 10 сентября предварительно сбила над страной четыре российских беспилотника. Всего польское воздушное пространство нарушили 19 дронов, большинство из которых прилетели из Беларуси.

Польша просит применить статью 4 договора Североатлантического альянса (НАТО) и ведет с союзниками постоянные консультации по усилению противовоздушной обороны.

