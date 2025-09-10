У них паника: украинец заявил, что в Польше из-за вероятной войны отменяют ремонты
Атака российских беспилотников по Польше вызвала волну беспокойства. Украинский блогер описал в TikTok настроения поляков. В то же время люди в комментариях продолжают шутить над этой ситуацией.
Блогер с никнеймом andrii_tsiuman9 поделился в своем видео наблюдениями об атмосфере, которая сейчас царит в Польше. По его словам, все чаще звучат тревожные разговоры, а люди начинают отменять свои планы на будущее. Об этом он рассказал в ролике в TikTok.
Он отметил, что сразу несколько клиентов отказались от ранее запланированных ремонтов, потому что не уверены, останутся ли в стране. На заправках заметны очереди, некоторые говорят о сборе тревожных рюкзаков и возможном выезде.
В частности, блогер обратился к украинцам в Польше с вопросом: готовы ли они двинуться дальше, или будут оставаться там, где уже обустроили свою жизнь.
Реакции людей
Пользователи в комментариях не стали отвечать на вопросы блогера, а большинство написали ироничные шутки о поляках:
- "Харьков примет беженцев из Польши";
- "Поляки убегут, а украинцы останутся"
- "Поляки в Германию бежать будут";
- "Киев согласен научить, как жить при войне";
- "Мы ремонты делаем на четвертый год войны";
- "Да чего они, пусть еще походят, помитингуют, а то они любят кричать "Польша для поляков".
Российские дроны атаковали Польшу
ПВО Польши и союзников в ночь на 10 сентября предварительно сбила над страной четыре российских беспилотника. Всего польское воздушное пространство нарушили 19 дронов, большинство из которых прилетели из Беларуси.
Польша просит применить статью 4 договора Североатлантического альянса (НАТО) и ведет с союзниками постоянные консультации по усилению противовоздушной обороны.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Акции польских компаний начали стремительно падать.
- Девушка Волошина застряла в аэропорту в Варшаве из-за атаки "шахедов".
Кроме того, ранее 21-летний украинец разорвал сеть своей реакцией на выезд в Польшу.