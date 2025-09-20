Висока якість життя: найкращі 10 країн для виходу на пенсію у 2025 році

Усе більше людей у світі прагнуть вийти на пенсію за кордон у пошуках іншого способу та нижчої вартості життя. Десятки країн навіть мають офіційну програму видачі пенсійних віз.

Цього року Global Citizen Solutions опублікувала свій Глобальний звіт про вихід на пенсію за 2025 рік, у якому було оцінено 44 програми пасивного доходу та пенсійних віз. Про це пише CNBC.

У звіті розглянуто 20 цільових показників, згрупованих у шість субіндексів: процедура, громадянство та мобільність, економіка, оптимізація оподаткування, якість життя, а також безпека та інтеграція. Кожній країні було надано оцінку зі 100.

США не потрапили до списку, але у звіті було виявлено, що багато країн, що входять до першої десятки, розташовані в Америці та Європі.

"Америка домінує за доступністю пенсійних віз для цифрових кочівників, а потім Європа. У них дуже висока якість життя, яка вища за середню", – розповідає Лаура Мадрид Сарторетто.

Це не випадково, адже однією з мотивацій людей, які вирішують переїхати за кордон, є пошук місця, де вони матимуть кращу якість життя.

Серед інших факторів, які пенсіонери враховують, плануючи переїзд за кордон, Мадрид Сарторетто додає: "люди шукають місця, які є політично стабільними та безпечними, коли хочуть вийти на пенсію за кордон. Іншим важливим аспектом у Європі є охорона здоров'я. Більшість країн Європи мають поєднання надійних державних систем охорони здоров'я та доступних варіантів приватного медичного обслуговування".

Португалія є країною №1 для виходу на пенсію за кордон у 2025 році

Загальний бал: 92,61

Португалія визнана найкращою країною для виходу на пенсію за кордон. Ця європейська країна пропонує громадянам країн, що не входять до ЄС, візу D7, яка дозволяє тим, хто має стабільний пасивний дохід, такий як пенсії або дохід від оренди, вийти на пенсію.

Португалія є країною №1 для виходу на пенсію за кордон у 2025 році Фото: Pixabay

Португалія є найбезпечнішою країною в Європі, якщо подивитися на Всесвітній індекс миру. Це одна з найбільш затребуваних країн у Європі для виходу на пенсію.

Щоб подати заявку на цю візу, вам знадобиться мінімальний дохід у розмірі 870 євро. Після отримання початкового дозволу на проживання та проживання в Португалії щонайменше п'ять років ви маєте право подати заявку на постійне проживання або громадянство.

Португалія також відома своєю програмою "золотих віз". Вона дозволяє громадянам країн, що не входять до ЄС, отримати громадянство або вид на проживання в країні за рахунок інвестицій, що не включає нерухомість.

10 найкращих країн для виходу на пенсію за кордон у 2025 році

Португалія. Маврикій. Іспанія. Уругвай. Австрія. Італія. Словенія. Мальта. Латвія. Чилі.

Розташований в Африці, Маврикій посів друге місце серед найкращих країн для виходу на пенсію за кордон з оцінкою 89,24.

"Маврикій має дуже надійну процедуру. Вона швидка, прозора та одна з країн, яка має найкращі варіанти для оптимізації оподаткування. Люди, які не хочуть мати жодних фінансових ризиків під час переїзду за кордон зі своїми пенсіями, обирають такі країни, як Маврикій, оскільки там немає всесвітньої податкової системи", — каже Мадрід Сарторетто.

Маврикій пропонує пенсіонерам-негромадянам старше 50 років дозвіл на проживання на 10 років. Ви повинні мати щомісячний дохід у розмірі 2000 або 24 000 доларів США на рік. Після закінчення 10-річного періоду ви маєте право продовжити дозвіл на проживання ще на 10 років.

