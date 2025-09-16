Камерон Диаз впервые за год показалась с младшим на семь лет мужчиной (фото)

Супруги Камерон Диаз и Бенджи Мэддена снова оказались в центре внимания поклонников и медиа. Актриса не только порадовала фанов редким появлением с мужем, но и возвращается на экраны — впереди ее работа в новом "Шреке".

53-летняя Камерон Диаз и ее 46-летний муж Бенджи Мэдден впервые за более чем год появились вместе на публике. Супруги стали гостями благотворительного ивента в Нью-Джерси, где попробовали силы за покерным столом, пишет Daily Mail.

Камерон Диаз и ее муж

Актрису последний раз видели с мужем еще в августе 2024 года. На вечеринке пара позировала в обнимку, а Камерон, словно в романтической комедии "Любовь в Лас-Вегасе" (2008), даже проверила свои покерные навыки и сделала селфи с давним другом Джейми Фоксом.

Именно роль с Фоксом в новом фильме Netflix "Снова в действии" вернула Камерон к актерству после десятилетней паузы — она объявила о завершении карьеры еще в 2014-м.

В марте 2024 года супруги сообщили, что в их семье произошло пополнение — родился сын Кардинал. У пары также есть дочь Реддикс, которой сейчас пять лет. Бенджи поделился новостью в Instagram, добавив, что семья невероятно счастлива, но из соображений безопасности детей их фото публиковать не будет.

Камерон Диаз на ивенте по покеру Фото: GettyImages

Отношения Камерон Диаз

В апреле Бенджи редко, но откровенно прокомментировал их брак в подкасте Роба Лоу, пошутив, что "немного боится" Камерон — в лучшем смысле этого слова.

"Пойти против моей жены? Удачи. Я даже не вмешиваюсь", — добавил музыкант.

Камерон Диаз и Бенджи Мэдден на ивенте Фото: GettyImages

Камерон Диаз озвучит Фиону

Тем временем стало известно, что премьера мультфильма "Шрек 5" отложена на лето 2027 года. Лента выйдет 30 июня и избежит конкуренции с блокбастерами "Мстители: судный день" и "Дюна: часть третья", запланированными на рождественский сезон 2026-го. В новой части Камерон Диаз снова озвучит Фиону, а к актерскому составу присоединится Зендея, которая даст голос дочери Шрека — Фелисии.

