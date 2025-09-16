Камерон Діаз вперше за рік показалася з молодшим на сім років чоловіком (фото)
Подружжя Камерон Діаз і Бенджі Меддена знову опинилося у центрі уваги шанувальників та медіа. Акторка не лише потішила фанів рідкісною появою з чоловіком, а й повертається на екрани — попереду її робота у новому "Шреку".
53-річна Камерон Діаз та її 46-річний чоловік Бенджі Медден вперше за понад рік з’явилися разом на публіці. Подружжя стало гостями благодійного івенту у Нью-Джерсі, де спробувало сили за покерним столом, пише Daily Mail.
Камерон Діаз та її чоловік
Акторку востаннє бачили з чоловіком ще у серпні 2024 року. На вечірці пара позувала обійнявшись, а Камерон, немов у романтичній комедії "Кохання у Лас-Вегасі" (2008), навіть перевірила свої покерні навички та зробила селфі з давнім другом Джеймі Фоксом.
Саме роль із Фоксом у новому фільмі Netflix "Знову в дії" повернула Камерон до акторства після десятирічної паузи – вона оголосила про завершення кар’єри ще у 2014-му.
У березні 2024 року подружжя повідомило, що в їхній родині сталося поповнення – народився син Кардинал. У пари також є донька Реддікс, якій нині п’ять років. Бенджі поділився новиною в Instagram, додавши, що родина неймовірно щаслива, але з міркувань безпеки дітей їхні фото публікувати не буде.
Стосунки Камерон Діаз
У квітні Бенджі рідко, але відверто прокоментував їхній шлюб у подкасті Роба Лоу, пожартувавши, що "трохи боїться" Камерон – у найкращому сенсі цього слова.
"Йти проти моєї дружини? Удачі. Я навіть не втручаюсь", – додав музикант.
Камерон Діаз озвучить Фіону
Тим часом стало відомо, що прем’єру мультфільму "Шрек 5" відкладено на літо 2027 року. Стрічка вийде 30 червня й уникне конкуренції з блокбастерами "Месники: судний день" і "Дюна: частина третя", запланованими на різдвяний сезон 2026-го. У новій частині Камерон Діаз знову озвучить Фіону, а до акторського складу приєднається Зендея, яка дасть голос доньці Шрека – Фелісії.
