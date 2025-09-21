Украинец показал, как покорял самую высокую точку Европы (фото, видео)
Украинец покорил самую высокую точку Западной Европы — гору Монблан. Ее высота составляет более четырех тысяч метров, поэтому восхождение заняло не один день.
Мужчина признался, что долгое время готовился, ведь эта гора "не прощает ошибок". В своем Instagram он показал, как покорял вершину.
Украинец покорил гору Монблан
"Сегодня я буду совершать восхождение на самую высокую гору в Европе. Монблан, которая стоит сзади меня. Высота 4810 метров над уровнем моря. Тяжелый, длинный маршрут с ночевкой в доме и штурмом вершины на второй день", — рассказал он.
Сначала надо сесть на лифт с остановки Белвью в Шамони, чтобы добраться до поезда. Билет в две стороны стоит около 30 евро. На этом поезде нужно доехать до последней остановки, где и начинается хайк.
"Хайк относительно не тяжелый и задача на сегодня добраться до дома на высоте 3200 метров", — отметил украинец.
В этом доме туристы едят, отдыхают и готовятся к следующему важному дню.
"День восхождения. Здесь мы должны поесть, приготовиться и одеть на себя все наше снаряжение. И это означает, что сегодня мы должны набрать более 1600 метров высоты", — рассказал мужчина.
Именно здесь начинается самый опасный участок маршрута.
"Все, что надо делать, это идти. Часами", — сказал мужчина.
Украинец признался, что во время восхождения увидел самый красивый восход солнца, однако не помнит некоторые части маршрута.
"Это был не просто подъем, а месяцы подготовки, дисциплины и преодоления сомнений и дискомфорта. Я много тренировался — как физически, так и ментально, ведь знал, что эта гора не прощает ошибок. Подъем был далеко не легким — холод, высота, усталость — но каждый шаг приближал меня к чему-то большему, чем просто вершина. Я шел дальше, шаг за шагом, и, слава Богу, я это сделал", — написал украинец.
Отметим, что самая высокая гора Европы — это Эльбрус (5642 м), расположенный на Кавказе, но ее относят к Европе только по определенным определениям границы материка. Если Кавказ не считать частью Европы, то самой высокой горой будет Монблан (4807,59 м) в Альпах, на границе Франции и Италии.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Украинец показал "самое красивое озеро" в итальянских Альпах.
- 75-летняя бабушка ведет уединенный образ жизни вдали от цивилизации.
Кроме того, Фокус писал, почему стоит посетить остров Хвар в Хорватии.