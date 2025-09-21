Украинец показал, как покорял самую высокую точку Европы (фото, видео)

Украинец покорил самую высокую точку Западной Европы — гору Монблан. Ее высота составляет более четырех тысяч метров, поэтому восхождение заняло не один день.

Мужчина признался, что долгое время готовился, ведь эта гора "не прощает ошибок". В своем Instagram он показал, как покорял вершину.

"Сегодня я буду совершать восхождение на самую высокую гору в Европе. Монблан, которая стоит сзади меня. Высота 4810 метров над уровнем моря. Тяжелый, длинный маршрут с ночевкой в доме и штурмом вершины на второй день", — рассказал он.

Сначала надо сесть на лифт с остановки Белвью в Шамони, чтобы добраться до поезда. Билет в две стороны стоит около 30 евро. На этом поезде нужно доехать до последней остановки, где и начинается хайк.

"Хайк относительно не тяжелый и задача на сегодня добраться до дома на высоте 3200 метров", — отметил украинец.

Билет в две стороны стоит около 30 евро Фото: Instagram

В этом доме туристы едят, отдыхают и готовятся к следующему важному дню.

"День восхождения. Здесь мы должны поесть, приготовиться и одеть на себя все наше снаряжение. И это означает, что сегодня мы должны набрать более 1600 метров высоты", — рассказал мужчина.

Рассвет в горах Фото: Instagram

Именно здесь начинается самый опасный участок маршрута.

"Все, что надо делать, это идти. Часами", — сказал мужчина.

Украинец признался, что во время восхождения увидел самый красивый восход солнца, однако не помнит некоторые части маршрута.

Украинец во время восхождения увидел самый красивый восход солнца Фото: Instagram

"Это был не просто подъем, а месяцы подготовки, дисциплины и преодоления сомнений и дискомфорта. Я много тренировался — как физически, так и ментально, ведь знал, что эта гора не прощает ошибок. Подъем был далеко не легким — холод, высота, усталость — но каждый шаг приближал меня к чему-то большему, чем просто вершина. Я шел дальше, шаг за шагом, и, слава Богу, я это сделал", — написал украинец.

Отметим, что самая высокая гора Европы — это Эльбрус (5642 м), расположенный на Кавказе, но ее относят к Европе только по определенным определениям границы материка. Если Кавказ не считать частью Европы, то самой высокой горой будет Монблан (4807,59 м) в Альпах, на границе Франции и Италии.

