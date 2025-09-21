Українець показав, як підкорював найвищу точку Європи (фото, відео)

Українець підкорив найвищу точку Західної Європи — гору Монблан. Її висота становить понад чотири тисячі метрів, тому сходження зайняло не один день.

Чоловік зізнався, що тривалий час готувався, адже ця гора "не пробачає помилок". У своєму Instagram він показав, як підкорював вершину.

"Сьогодні я буду робити сходження на найвищу гору в Європі. Монблан, яка стоїть ззаду мене. Висота 4810 метрів над рівнем моря. Важкий, довгий маршрут з ночівлею в будинку і штурмом вершини на другий день", — розповів він.

Спочатку треба сісти на ліфт із зупинки Белвʼю в Шамоні, щоб дістатися до потягу. Квиток у дві сторони коштує близько 30 євро. На цьому потязі потрібно доїхати до останньої зупинки, де й починається гайк.

"Гайк відносно не важкий і задача на сьогодні дістатися до будинку на висоті 3200 метрів", — зазначив українець.

Квиток у дві сторони коштує близько 30 євро Фото: Instagram

У цьому будинку туристи їдять, відпочивають та готуються до наступного важливого дня.

"День сходження. Тут ми маємо поїсти, приготуватися і одягнути на себе все наше спорядження. І це означає, що сьогодні ми маємо набрати більше 1600 метрів висоти", — розповів чоловік.

Світанок у горах Фото: Instagram

Саме тут починається найнебезпечніша ділянка маршруту.

"Все, що треба робити, це йти. Годинами", — сказав чоловік.

Українець зізнався, що під час сходження побачив найкрасивіший схід сонця, проте не памʼятає деякі частини маршруту.

Українець під час сходження побачив найкрасивіший схід сонця Фото: Instagram

"Це був не просто підйом, а місяці підготовки, дисципліни та подолання сумнівів і дискомфорту. Я багато тренувався — як фізично, так і ментально, адже знав, що ця гора не пробачає помилок. Підйом був далеко не легким — холод, висота, втома — але кожен крок наближав мене до чогось більшого, ніж просто вершина. Я йшов далі, крок за кроком, і, дякувати Богу, я це зробив", — написав українець.

Зазначимо, що найвища гора Європи — це Ельбрус (5642 м), розташований на Кавказі, але її відносять до Європи лише за певними визначеннями кордону материка. Якщо Кавказ не вважати частиною Європи, то найвищою горою буде Монблан (4807,59 м) в Альпах, на кордоні Франції та Італії.

