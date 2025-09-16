В возрасте 91 года умерла известная американская актриса (фото)

Американская актриса Патрисия "Пэт" Кроули, обладательница премии "Золотой глобус" с 60-летней карьерой в кино и на телевидении, умерла в возрасте 91 года.

Related video

О смерти Кроули объявил ее сын Джон Хукстраттен, исполнительный вице-президент по администрированию и операциям Sony Pictures Entertainment, и сообщил, что она умерла от естественных причин. Об этом пишет Daily Mail.

Патрисия Кроули умерла в воскресенье, 14 сентября, в Лос-Анджелесе, за два дня до своего 92-го дня рождения.

Кроули была наиболее известна за роль Джоан Нэш в ситкоме 1960-х годов "Пожалуйста, не ешьте ромашки" с 1965 по 1967 год. Ее персонажка была замужем за Джимом Нэшем, которого играл Марк Миллер, с которым у нее было четверо сыновей, и она работала журналисткой в газете.

Патрисия Кроули Фото: Getty Images

Она также снималась в различных телешоу и фильмах примерно в 1960-х и 70-х годах, включая "Гавайи 5-0" и "Коломбо", прежде чем стать постоянной участницей некоторых любимых шоу в 80-х и 90-х годах.

Звезда появилась в 65 эпизодах сериала "Поколение" в роли Ребекки Уитмор с 1989 по 1990 год и сыграла Мэри Скенлон в 251 эпизоде сериала "Порт-Чарльз" с 1997 по 2003 год.

В 2005 году она появилась в сериале "Смелые и красивые" в роли Натали ДеВитт. А в 1986 году появилась в роли Эмили Фолмонт в 10 эпизодах ночной мыльной оперы "Династия".

Патрисия Кроули Фото: Getty Images

В 70-х годах Патрисия Кроули была награждена премией "Золотой глобус" как новая звезда года за свои роли в фильмах "Навсегда женщина" и "Деньги из дома".

У Кроули остался муж, Энди Френдли, с которым она поженилась в 1986 году. До брака с Френдли она была замужем за Эдом Хукстраттеном, бывшим адвокатом в сфере спорта и развлечений, который представлял интересы Элвиса Пресли.

У звезды также осталось двое детей, Джон и Энн Хукстраттен Ошер.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Актер и режиссер Роберт Редфорд умер 16 сентября в своем доме в штате Юта.

В начале сентября ушел из жизни известный итальянский модельер Джорджо Армани.

Кроме того, 33-летняя актриса Келли Мак умерла 2 августа после того, как ей поставили диагноз глиома центральной нервной системы.