У віці 91 року померла відома американська акторка (фото)

Американська акторка Патрісія "Пет" Кроулі, володарка премії "Золотий глобус" з 60-річною кар'єрою в кіно та на телебаченні, померла у віці 91 року.

Про смерть Кроулі оголосив її син Джон Хукстраттен, виконавчий віцепрезидент з адміністрування та операцій Sony Pictures Entertainment, і повідомив, що вона померла від природних причин. Про це пише Daily Mail.

Патрісія Кроулі померла в неділю, 14 вересня, у Лос-Анджелесі, за два дні до свого 92-го дня народження.

Кроулі була найбільш відома за роль Джоан Неш у ситкомі 1960-х років "Будь ласка, не їжте ромашки" з 1965 по 1967 рік. Її персонажка була одружена з Джимом Нешем, якого грав Марк Міллер, з яким у неї було четверо синів, і вона працювала журналісткою в газеті.

Патрісія Кроулі Фото: Getty Images

Вона також знімалася в різних телешоу та фільмах приблизно в 1960-х та 70-х роках, включаючи "Гаваї 5-0" та "Коломбо", перш ніж стати постійною учасницею деяких улюблених шоу у 80-х та 90-х роках.

Зірка з'явилася в 65 епізодах серіалу "Покоління" в ролі Ребекки Вітмор з 1989 по 1990 рік та зіграла Мері Скенлон у 251 епізоді серіалу "Порт-Чарльз" з 1997 по 2003 рік.

У 2005 році вона з'явилася в серіалі "Сміливі та красиві" в ролі Наталі ДеВітт. А в 1986 році з'явилася в ролі Емілі Фолмонт у 10 епізодах нічної мильної опери "Династія".

Патрісія Кроулі Фото: Getty Images

У 70-х роках Патрісія Кроулі була нагороджена премією "Золотий глобус" як нова зірка року за свої ролі у фільмах "Назавжди жінка" та "Гроші з дому".

У Кроулі залишився чоловік, Енді Френдлі, з яким вона одружилася у 1986 році. До шлюбу з Френдлі вона була одружена з Едом Хукстраттеном, колишнім адвокатом у сфері спорту та розваг, який представляв інтереси Елвіса Преслі.

У зірки також залишилося двоє дітей, Джон та Енн Хукстраттен Ошер.

