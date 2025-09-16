Народная артистка сделала замечание зрителям со сцены: зал взорвался реакцией (видео)

Украинская актриса Ольга Комановская сделала замечание зрителям, которые опоздали, прямо не выходя из сценического образа. Это произошло во время спектакля "Гуцулка Ксения".

Народная артистка наигранным голосом сказала, что зрители долго где-то ходят, а зал не смог сдержать смеха и взорвался аплодисментами. Видео распространяется по соцсетям.

Ольга Комановская сделала замечание зрителям во время спектакля

Более того, засмеялась сама актриса и сказала: "Ну сбили меня и все".

Артистка призналась, что зрители, которые пришли во время спектакля, возмутили их с партнером.

"Здесь я практически была в разгаре с партнером, а они начали ходить и моего персонажа, а соответственно и меня, это возмутило. Я, так сказать, через персонажа, который сам по себе довольно смешной ("пафосная актриса погорелого театра") сделала замечание в зал. Моя Зюзя не выдержала злой судьбы", — сказала Комановская BBC News Украина.

В комментариях украинцы похвалили игру актрисы и ее решение обратить внимание на тех, кто не соблюдает правила:

"Не является правильным ходить во время спектакля!!!! Это большое неуважение к актерам. Да и еще мешают работать. Замечание было очень уместным и так мастерски".

"Я уже захотела на этот спектакль".

"Ну она права на все 100%, нечего опаздывать, а вообще, мне нравится, когда в спектаклях актеры сотрудничают с гостями из зала".

"Есть действительно правила этикета. Их надо знать".

