Народна артистка зробила зауваження глядачам зі сцени: зал вибухнув реакцією (відео)

Українська акторка Ольга Комановська зробила зауваження глядачам, які запізнилися, прямо не виходячи зі сценічного образу. Це сталося під час вистави "Гуцулка Ксеня".

Народна артистка награним голосом сказала, що глядачі довго десь ходять, а зал не зміг стримати сміху та вибухнув оплесками. Відео шириться соцмережами.

Ба більше, засміялася сама акторка і сказала: "Ну збили мене і все".

Артистка зізналася, що глядачі, які прийшли під час вистави, обурили їх з партнером.

"Тут я практично була в розпалі з партнером, а вони почали ходити і мого персонажа, а відповідно і мене, це обурило. Я, так би мовити, через персонажа, який сам по собі доволі смішний ("пафосна актриса погорілого театру") зробила зауваження в зал. Моя Зюзя не витримала лихої долі", — сказала Комановська BBC News Україна.

У коментарях українці похвалили гру акторки та її рішення звернути уваги на тих, хто не дотримується правил:

"Не є правильним ходити під час вистави!!! Це велика неповага до акторів. Та й ще заважають працювати. Зауваження було дуже доречним і так майстерно".

"Я вже захотіла на цю виставу".

"Ну вона права на всі 100%, нічого запізнюватися, а взагалі, мені подобається, коли у виставах актори співдіють з гостями із залу".

"Є дійсно правила етикету. Їх треба знати".

