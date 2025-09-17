Дети Шварценеггера показались на редком фото: что известно о семье актера

Американская писательница Кэтрин Шварценеггер показалась с родными братьями и сестрой. Звездная семья собралась, чтобы отпраздновать бракосочетание Патрика Шварценеггера.

Related video

Дочь голливудского актера и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера поделилась кадрами с частного события, которое держали в секрете до последнего.

35-летняя Кэтрин, 34-летняя Кристина, 31-летний Патрик и 27-летний Кристофер позировали для совместного семейного кадра.

"Сладкие моменты", — лаконично написала старшая дочь актера.

Дети Арнольда Шварценеггера Фото: Instagram

На свадьбе Кэтрин была вместе со своим мужем, голливудским актером Крисом Праттом, и их двумя маленькими дочерьми. Писательница лица своих детей скрывает от пристального глаза публики.

Дочери Кэтрин Шварценеггер Фото: Instagram Кэтрин Шварценеггер с мужем и детьми Фото: Instagram

Дети Арнольда Шварценеггера

Легендарный актер и политик является отцом пятерых детей, которые родились в период его брака и вне его.

Со своей бывшей женой, журналисткой Марией Шрайвер, которая является племянницей Джона Кеннеди, Арнольд стал отцом четырех детей. Старшая дочь, Кэтрин Шварценеггер, стала писательницей и общественным деятелем. В 2019 году она вышла замуж за известного актера Криса Пратта, с которым воспитывает двоих детей. Кристина Шварценеггер, которая родилась в 1991 году, выбрала путь в медиа и продюсировании. Сын Патрик Шварценеггер, родившийся в 1993 году, пошел в кино и модельный бизнес. Самый младший, Кристофер Шварценеггер, менее публичная персона и, в отличие от старших братьев и сестер, избегает медийного внимания.

Интересно, что всего за несколько дней до рождения Кристофера на свет появился еще один сын — Джозеф Баэна. Его матерью является Милдред Баэна, бывшая домработница в доме Шварценеггера. Из-за измен актер и развелся со Шрайвер.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, певица Анастейша рассказала, что исполняла для Арнольда Шварценеггера песню "Whatta Man" двенадцать раз.