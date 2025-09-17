Діти Шварценеггера показалися на рідкісному фото: що відомо про сімʼю актора

Американська письменниця Кетрін Шварценеггер показалася з рідними братами та сестрою. Зіркова родина зібралася, аби відсвяткувати одруження Патріка Шварценеггера.

Донька голлівудського актора та ексгубернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера поділилася кадрами з приватної події, яку тримали в секреті до останнього.

35-річна Кетрін, 34-річна Крістіна, 31-річний Патрік та 27-річний Крістофер позували для спільного сімейного кадру.

"Солодкі моменти", — лаконічно написала старша донька актора.

Діти Арнольда Шварценеггера Фото: Instagram

На весіллі Кетрін була разом зі своїм чоловіком, голлівудським актором Крісом Праттом, та їхніми двома маленькими доньками. Письменниця обличчя своїх дітей приховує від пильного ока публіки.

Доньки Кетрін Шварценеггер Фото: Instagram Кетрін Шварценеггер з чоловіком та дітьми Фото: Instagram

Діти Арнольда Шварценеггера

Легендарний актор і політик є батьком п’ятьох дітей, які народилися в період його шлюбу та поза ним.

Зі своєю колишньою дружиною, журналісткою Марією Шрайвер, яка є племінницею Джона Кеннеді, Арнольд став батьком чотирьох дітей. Найстарша донька, Кетрін Шварценеггер, стала письменницею та громадською діячкою. У 2019 році вона вийшла заміж за відомого актора Кріса Пратта, з яким виховує двох дітей. Крістіна Шварценеггер, яка народилася у 1991 році, обрала шлях у медіа та продюсуванні. Син Патрік Шварценеггер, народжений у 1993 році, пішов у кіно й модельний бізнес. Наймолодший, Крістофер Шварценеггер, менш публічна персона і, на відміну від старших братів і сестер, уникає медійної уваги.

Цікаво, що всього за кілька днів до народження Крістофера на світ з’явився ще один син — Джозеф Баена. Його матір’ю є Мілдред Баена, колишня домробітниця в домі Шварценеггера. Через зради актор і розлучився зі Шрайвер.

