"Закинула ноги на стол": ведущая рассказала, кто из российских звезд поражал высокомерием

Телеведущие и радийщики часто сталкиваются с самыми разными характерами звезд, и не всегда эти встречи оставляют положительные впечатления. Таня Татарченко с "Люкс ФМ" поделилась историями о поведении известных артистов в студии.

В разговоре Слава Демин поинтересовался у коллеги, какие гости запомнились ей больше всего. Видео об этом ведущий опубликовал на своей странице в TikTok.

Кто из артистов разочаровал поведением

Татарченко в ответе вспомнила Юлию Волкову из группы "Тату", которая вела себя свысока — села, закинув ноги на стол, и демонстрировала "звездность". Не лучшие воспоминания у нее и о встрече с российским певцом Митей Фоминым: если артист был спокойным, то его менеджер производила впечатление человека, который считает окружение "вторым сортом".

По словам Демина, подобное отношение часто проявляли "приєжджі" артисты.

Какой артист поразил искренностью

Ведущая особенно тепло вспомнила Дмитрия Монатика. По ее словам, несмотря на огромный успех, он остался искренним и человечным, уделяя внимание даже техническому персоналу и уборщицам.

В конце эфира Демин пошутил, что коллега долгое время опасалась Оли Поляковой. Татарченко подтвердила, что чувствует это до сих пор, ведь певица в жизни такая же энергичная и взрывная, как и на сцене.

