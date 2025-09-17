"Закинула ноги на стіл": ведуча розповіла, хто з російських зірок вражав зверхністю

Телеведучі та радійники часто стикаються з найрізноманітнішими характерами зірок, і не завжди ці зустрічі залишають позитивні враження. Таня Татарченко із "Люкс ФМ" поділилася історіями про поведінку відомих артистів у студії.

У розмові Слава Дьомін поцікавився в колеги, які гості запам’яталися їй найбільше. Відео про це ведучий опублікував на своїй сторінці в TikTok.

Хто з артистів розчарував поведінкою

Татарченко у відповіді згадала Юлію Волкову з гурту "Тату", яка поводилася зверхньо — сіла, закинувши ноги на стіл, і демонструвала "зірковість". Не найкращі спогади в неї й про зустріч із російським співаком Мітею Фоміним: якщо артист був спокійним, то його менеджерка справляла враження людини, яка вважає оточення "другим сортом".

За словами Дьоміна, подібне ставлення часто проявляли "приєжджі" артисти.

Який артист вразив щирістю

Ведуча особливо тепло згадала Дмитра Монатика. За її словами, попри шалений успіх, він залишився щирим і людяним, приділяючи увагу навіть технічному персоналу та прибиральницям.

Наприкінці ефіру Дьомін пожартував, що колега тривалий час побоювалась Олі Полякової. Татарченко підтвердила, що відчуває це й досі, адже співачка у житті така ж енергійна й вибухова, як і на сцені.

