Звезде Евровидения вынесли приговор по делу о домогательствах: что произошло

Суд во Франции признал виновным в домогательствах 35-летнего певца Слимана Небчи (Slimane), который представлял Францию на Евровидении-2024. Музыканту назначили штраф в размере 10 000 евро.

Приговор вынесен по делу о домогательствах к технике после концерта Slimane. Прокурор Анн Гаш сообщила, что решение было принято после слушания в рамках процедуры CRPC (предварительное признание вины). Это произошло после второго вызова артиста в полицию летом, а само расследование длилось с ноября 2024 года. Об этом пишет Le Parisien.

Почему Slimane обвиняют

В ночь с 17 на 18 декабря 2023 года после выступления исполнителя в концертном зале "Зенит" в Сент-Этьене Slimane якобы преследовал одного из техников своей команды. Тот заявил, что музыкант присылал ему кучу сообщений и личные видео.

В прокуратуре отметили, что речь шла именно о домогательствах через цифровые носители. Впрочем, расследование других жалоб "не позволило охарактеризовать факты должным образом", поэтому дела закрыли.

"Он признал свою вину", — говорит адвокат жертвы.

Суд приговорил звезду Евровидения к штрафу в размере 10 000 евро, 3000 из которых было условно. Впрочем, если во время дальнейших проверок подтвердятся новые факты, артисту может грозить до одного года заключения и дополнительный штраф в 15 000 евро.

Slimane на Евровидении-2024

Скандал не помешал Slimane продолжить карьеру в 2024 году. Он даже выступил на Евровидении, где взял четвертое место, а также появлялся во французских телевизионных проектах и организовал шоу на Олимпийских играх 2024.

