Зірці Євробачення винесли вирок у справі про домагання: що сталося

Суд у Франції визнав винним у домаганнях 35-річного співака Слімана Небчі (Slimane), який представляв Францію на Євробаченні-2024. Музиканту призначили штраф у розмірі 10 000 євро.

Вирок винесено у справі про домагання до техніка після концерту Slimane. Прокурорка Анн Гаш повідомила, що рішення ухвалили після слухання в рамках процедури CRPC (попереднє визнання вини). Це сталося після другого виклику артиста до поліції влітку, а саме розслідування тривало з листопада 2024 року. Про це пише Le Parisien.

Чому Slimane обвинувачують

У ніч з 17 на 18 грудня 2023 року після виступу виконавця в концертному залі "Зеніт" у Сент-Етьєні Slimane начебто переслідував одного з техніків своєї команди. Той заявив, що музикант надсилав йому купу повідомлень та приватні відео.

У прокуратурі наголосили, що йшлося саме про домагання через цифрові носії. Втім, розслідування інших скарг "не дозволило охарактеризувати факти належним чином", тому справи закрили.

"Він визнав свою провину", — каже адвокат жертви.

Суд засудив зірку Євробачення до штрафу в розмірі 10 000 євро, 3000 з яких було умовно. Втім, якщо під час подальших перевірок підтвердяться нові факти, артисту може загрожувати до одного року ув’язнення та додатковий штраф у 15 000 євро.

Slimane на Євробаченні-2024

Скандал не завадив Slimane продовжити кар’єру у 2024 році. Він навіть виступив на Євробаченні, де взяв четверте місце, а також з’являвся у французьких телевізійних проєктах і організував шоу на Олімпійських іграх 2024.

