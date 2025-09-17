Ивангая обвинила в изнасиловании бывшая девушка-россиянка: блогер ответил

Российская блогерша Марьяна Ро обвинила своего бывшего парня Ивангая (Иван Рудский) в изнасиловании, когда та была несовершеннолетней. Пара состояла в отношениях с 2014 по 2016 год и сначала жила вместе в Японии.

Related video

Звезда соцсетей заявила, что Ивангай заставил ее вступить в связь. По словам Рожковой, ей тогда было 14 лет, а Рудскому — 18. После этого у блогерши возникла психологическая травма, с которой она боролась годами. Об этом Марьяна рассказала в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что ее родители не брали никаких денег у Ивангая, а такие заявки — выдумки человека, который "потерял связь с реальностью из-за веществ". Более того, блогерша призналась, что стала из-за экс-бойфренда зависимой от каннабиса в 15 лет.

"Мне было 14 лет, когда меня принудил Иван Рудский, ему было 18. Он зачем-то пишет о том, что в Японии возраст согласия — 13 лет. На Хоккайдо он от 18 лет. К тому же согласия не было. Мысли о суициде у меня появились из-за того, что я оказалась в полной зависимости. Я неоднократно пыталась сбросить этот балласт и уйти, но он рыдал и умолял меня не бросать его, ведь у нас любовь", — рассказывает россиянка, которая сейчас живет в Британии.

Сейчас Марьяна Ро встречается с рэпером Face Фото: Instagram

Реакция Ивангая

Ивангай уже прокомментировал обвинения. Украинский блогер заявил, что на момент начала их отношений он и сам был несовершеннолетним. Рудский отметил, что возраст согласия в Японии тогда был от 13 лет, а согласие со стороны Марьяны якобы было.

"Когда мы познакомились, то мне было 17 лет. В этих отношениях жертвой психологического и физического насилия был я. С ее стороны я столкнулся с угрозами суицида, неконтролируемой агрессией, порчей имущества и настоящим эмоциональным шантажом. Любая моя попытка поговорить о разрыве вызывала страшную реакцию. Она хваталась за нож, угрожая покончить с собой. Но давление было не только психологическое. Ее семья также вмешивалась. Меня шантажировали, и в конце концов я заплатил ее отцу миллион рублей. Вскоре после этого деньги начала требовать ее мама", — рассказывает блогер.

А попытку выставить его наркоманом Рудский называет попыткой дискредитировать его: "То, о чем она говорит, было рецептурным лекарством от бессонницы".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Российский журналист Юрий Дудь в ответ на обвинения Ивангая в "монтаже их интервью" и "трусости" опубликовал 12-минутный фрагмент их разговора о голодоморе.

Украинский актер Константин Темляк, обвиненный в насилии, получил национальную кинопремию "Золотая Дзига", но уже отказался от нее.

Кроме того, бывшего главного редактора Playboy в России отправили на войну против Украины.