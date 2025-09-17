Бывшего главного редактора Playboy в России отправили на войну против Украины, а взамен с него снимут обвинения в хищении крупных сумм денег.

48-летнего Владимира Ляпорова отправил на фронт президент России Путин. Об этом пишет Daily Star.

Ляпорова отправили на войну в Украину

Бывший главный редактор мужского журнала в России подписал контракт с Министерством обороны, благодаря чему обвинения против него по уголовному делу о хищениях, в котором участвовали две компании в Лондоне, отменены. В прокремлевских телевизионных репортажах его обвиняли в создании финансовой пирамиды. Восемь человек пострадали в результате предполагаемой аферы на 445 000 фунтов стерлингов. Судебное дело длилось с августа, но было прекращено после того, как он согласился воевать против украинцев.

Ляпорова обвинили в мошенничестве по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Но из-за такого решения ему не грозит заключение.

По данным ТАСС, российского государственного информационного агентства, власти заморозили около 30 миллионов рублей (265 тысяч фунтов стерлингов) на счетах Ляпорова, и ему запретили выезжать из страны. Агентство добавило, что он признал вину в одном уголовном эпизоде из пяти, прежде чем позже отказался от своих показаний.

Ляпоров Фото: Daily Star

Ляпоров был назначен редактором российского издания Playboy в 2007 году. С 2009 он решил "переквалифицироваться" в сферу больших денег. По версии следствия, мужчина организовал масштабную инвестиционную схему, обещая вкладчикам от 30% до 50% доходности. Это все оказалось банальной финансовой пирамидой.

