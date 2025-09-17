Путін відправив ексредактора Playboy на війну: він погодився і має з цього зиск

Колишнього головного редактора Playboy у Росії відправили на війну проти України, а натомість з нього знімуть звинувачення у розкраданні великих сум грошей.

48-річного Володимира Ляпорова відправив на фронт президент Росії Путін. Про це пише Daily Star.

Ляпорова відправили на війну в Україну

Колишній головний редактор чоловічого журналу в Росії підписав контракт з Міністерством оборони, завдяки чому звинувачення проти нього у кримінальній справі про розкрадання, в якій брали участь дві компанії в Лондоні, скасовано. У прокремлівських телевізійних репортажах його звинувачували у створенні фінансової піраміди. Вісім людей постраждали внаслідок ймовірної афери на 445 000 фунтів стерлінгів. Судова справа тривала із серпня, але була припинена після того, як він погодився воювати проти українців.

Ляпорова звинуватили у шахрайстві за частиною 4 статті 159 Кримінального кодексу Росії, яка передбачає до 10 років позбавлення волі. Але через таке рішення йому не загрожує ув'язнення.

За даними ТАСС, російського державного інформаційного агентства, влада заморозила близько 30 мільйонів рублів (265 тисяч фунтів стерлінгів) на рахунках Ляпорова, і йому заборонили виїжджати з країни. Агентство додало, що він визнав провину в одному кримінальному епізоді з п'яти, перш ніж пізніше відмовився від своїх свідчень.

Ляпоров Фото: Daily Star

Ляпоров був призначений редактором російського видання Playboy у 2007 році. З 2009 він вирішив "перекваліфікуватися" у сферу великих грошей. За версією слідства, чоловік організував масштабну інвестиційну схему, обіцяючи вкладникам від 30% до 50% прибутковості. Це все виявилося банальною фінансовою пірамідою.

