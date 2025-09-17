Івангая звинуватила у зґвалтуванні колишня дівчина-росіянка: блогер відповів

Російська блогерка Марʼяна Ро звинуватила свого колишнього хлопця Івангая (Іван Рудський) у зґвалтуванні, коли та була неповнолітня. Пара перебувала у стосунках з 2014 до 2016 року і спочатку жила разом у Японії.

Related video

Зірка соцмереж заявила, що Івангай примусив її вступити у зв'язок. За словами Рожкової, їй тоді було 14 років, а Рудському – 18. Після цього у блогерки виникла психологічна травма, з якою вона боролася роками. Про це Марʼяна розповіла у своєму Telegram-каналі.

Вона наголосила, що її батьки не брали жодних грошей в Івангая, а такі заявки — видумки людини, яка "втратила зв'язок з реальністю через речовини". Ба більше, блогерка зізналася, що стала через ексбойфренда залежною від канабісу у 15 років.

"Мені було 14 років, коли мене примусив Іван Рудський, йому було 18. Він навіщось пише про те, що в Японії вік згоди – 13 років. На Хоккайдо він від 18 років. До того ж згоди не було. Думки про суїцид у мене з'явилися через те, що я опинилася в повній залежності. Я неодноразово намагалася скинути цей баласт і піти, але він ридав і благав мене не кидати його, адже у нас кохання", — розповідає росіянка, яка наразі живе в Британії.

Наразі Марʼяна Ро зустрічається з репером Face Фото: Instagram

Реакція Івангая

Івангай уже прокоментував звинувачення. Український блогер заявив, що на момент початку їхніх стосунків він і сам був неповнолітнім. Рудський наголосив, що вік згоди в Японії тоді був від 13 років, а згода з боку Марʼяни начебто була.

"Коли ми познайомилися, то мені було 17 років. У цих стосунках жертвою психологічного та фізичного насильства був я. З її боку я зіткнувся з погрозами суїциду, неконтрольованою агресією, псуванням майна та справжнім емоційним шантажем. Будь-яка моя спроба поговорити про розрив викликала страшну реакцію. Вона хапалася за ніж, погрожуючи накласти на себе руки. Але тиск був не лише психологічний. Її сім'я також втручалася. Мене шантажували, і зрештою я заплатив її батькові мільйон рублів. Незабаром після цього гроші почала вимагати її мама", — розповідає блогер.

А спробу виставити його наркоманом Рудський називає намаганням дискредитувати його: "Те, про що вона говорить, було рецептурними ліками проти безсоння".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Російський журналіст Юрій Дудь у відповідь на звинувачення Івангая в "монтажі їх інтервʼю" і "боягузтві" опублікував 12-хвилинний фрагмент їхньої розмови про голодомор.

Український актор Костянтин Темляк, звинувачений у насильстві, отримав національну кінопремію "Золота Дзиґа", але вже відмовився від неї.

Крім того, колишнього головного редактора Playboy у Росії відправили на війну проти України.