Америка уже не та: украинка рассказала, что ее ждало после переезда в США

Украинка Валерия, которая выиграла Green card и полгода прожила в Соединенных Штатах, решила, что эта страна не для нее. В своем видео она поделилась впечатлениями об Америке и объяснила, почему не планирует строить там жизнь.

Related video

По ее словам, в США есть ряд преимуществ, среди которых — высокие зарплаты и широкие возможности для тех, кто готов упорно работать. В то же время женщина призналась, что столкнулась и с существенными минусами, и, например, несмотря на большую зарплату, в Америке также большие расходы, сказала Валерия в TikTok.

Среди основных причин она назвала также чувство опасности из-за случаев насилия, а также качество пищевых продуктов, которые, по ее словам, казались искусственными и невкусными.

"Еда на вкус пластиковая. Огурцы отдают привкусом металла. То же самое с помидорами и другими продуктами. На первый взгляд это кажется неважным и что вы сможете что-то с этим придумать, но вы меня поймете, если попадете в Америку", — сказала тиктокерка.

Отдельно Валерия обратила внимание на медицинскую систему: ежемесячная стоимость страховки колеблется от 700 до 1000 долларов, при этом в случае операций приходится дополнительно платить еще несколько тысяч из собственного кармана.

Несмотря на это, украинка признала, что в США открыто немало дверей для тех, кто готов много работать и прилагать усилия для развития.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Американская актриса Робин Райт резко раскритиковала США и призналась, что чувствует себя счастливой в Великобритании, где сейчас живет.

Девушка рассказала о плюсах и минусах жизни на парусной яхте. Американка создает почти половину своих художественных работ во время плаваний по Карибскому морю.

Кроме того, семейка перебралась в "сарай на колесах". Она рассказала о мотивах такого решения в социальных сетях.