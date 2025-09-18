Америка уже не та: українка розказала, що її чекало після переїзду до США

Українка Валерія, яка виграла Green card та пів року прожила у Сполучених Штатах, вирішила, що ця країна не для неї. У своєму відео вона поділилася враженнями про Америку та пояснила, чому не планує будувати там життя.

За її словами, у США є низка переваг, серед яких — високі зарплати та широкі можливості для тих, хто готовий наполегливо працювати. Водночас жінка зізналася, що зіштовхнулася і з суттєвими мінусами, і, наприклад, попри велику зарплату, у Америці також великі витрати, сказала Валерія у TikTok.

Серед основних причин вона назвала також відчуття небезпеки через випадки насильства, а також якість харчових продуктів, які, за її словами, здавалися штучними та несмачними.

"Їжа на смак пластикова. Огірки віддають присмаком металу. Те саме з помідорами та іншими продуктами. На перший погляд це здається неважливим і що ви зможете щось із цим придумати, але ви мене зрозумієте, якщо потрапите в Америку", — сказала тіктокерка.

Окремо Валерія звернула увагу на медичну систему: щомісячна вартість страховки коливається від 700 до 1000 доларів, водночас у випадку операцій доводиться додатково сплачувати ще кілька тисяч із власної кишені.

Попри це українка визнала, що у США відкрито чимало дверей для тих, хто готовий багато працювати й докладати зусиль для розвитку.

