"Политическая движуха мне неинтересна": Kyivstoner заявил, что скучает по поездкам в Москву (видео)

Украинский рэпер Альберт Васильев, известный как Kyivstoner, дал интервью российскому блогеру Юрию Дудю. Он заявил, что в Украине нет свободы слова и страдают люди из-за собственного правительства, а ситуация в России его не касается.

Kyivstoner признался, что скучает по поездкам в Москву. Об этом известно из интервью на YouTube-канале "вДудь".

"Потому что Москва — это вайб, как ни крути", — отметил он.

Васильев рассказал, что имеет в России много друзей, с которыми хотел бы увидеться и пообщаться. Кроме того, он считает столицу "очень классным городом".

"Говорю как есть. Меня за это типы могут забрасывать камнями, но это факт", — сказал рэпер.

Kyivstoner заявил, что ему не интересны политика и информационная война. Он пожаловался на обвинения в том, что сидит на двух стульях, иронично заверив, что у него не такие большие ягодицы.

"То есть критикую действия украинской власти — предатель. Критикую действия российской власти — еще какие-то слова, не буду их говорить.(...) В принципе эта вся политическая движуха мне неинтересна", — подчеркнул Васильев.

Он назвал своей мечтой то, чтобы люди перестали умирать на войне. При этом отметил, что в политических играх участвовать не хочет.

"Сидеть и жить войной — это невозможно, когда ты не находишься там. Это очень трудно и это никуда не приведет, хотя ты примерно понимаешь, что это все — политические игры. Я не могу так жить", — сказал Kyivstoner.

Он сообщил, что помогает ребятам, которые воюют и "выживают" в Украине, деньгами и словами. Сам рэпер находится за границей — в Братиславе.

Васильев заявил, что ему повезло, ведь он может с расстояния критиковать украинскую власть, а на других блогеров оказывают давление. При этом на вопрос, почему у него не вызывает такого возмущения молчание его друзей из России, Kyivstoner ответил, что это его "никак не касается".

"Когда я говорю, почему блогеры молчат — это о том беспределе, который происходит в Украине. Понимаешь? То, что касается людей (...) Мне просто по-человечески очень обидно, что обычные люди страдают и ничего не могут сделать, понимаешь? И они страдают не из-за врага, они страдают от правительства. Вот это меня возмущает. И меня возмущает, что люди молчат, которые живут там", — пояснил он.

Рэпер раскритиковал то, как происходит мобилизация в Украине, предложив изменить подход и иначе мотивировать людей идти на войну. По его словам, то, что касается России, его не интересует.

Васильев убежден, что свободы слова в Украине нет. Людей, которые призывают помогать военным и приобщаться к Силам обороны, он обвинил в "заработке на костях".

В то же время Kyivstoner подтвердил, что не ездит в Россию и не хочет, чтобы какие-то части Украины были захвачены. Он подчеркнул, что переживает за людей и поддерживает украинский народ в этой войне. Рэпер отметил, что не хочет думать о капитуляции или согласии на предложение президента РФ Владимира Путина о разделе территорий.

Напомним, в прошлом году Kyivstoner попал в скандал из-за публичного конфликта с защитником "Азовстали" Давидом Касаткиным с позывным "Химик". Рэпер заявлял, что военный, которому он предлагал отдать жизнь за Украину в личной переписке, "наехал" на него по указанию СБУ.

